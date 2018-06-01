進入銷售旺季＋處分東莞廠 法人估聲寶Q2每股盈餘上看0.6元

聲寶 (1604) 第二季進入冷氣銷售旺季，業外認列東莞廠處分利益以及土城廠的拆廠費用，預估獲利跳升，法人估，單季稅後純益 2.9 億元，年增 72.9%，EPS 為 0.6 元。聲寶為台灣主要家電生產商之一，除擁有自有品牌「SAMPO」之外，也代理國外知名品牌，主力產品以電視、洗衣機、電冰箱、冷氣機為主，另外還有小家電以及其他電子類產品等，營運地區以內銷為主，占比約 90%。



2017 年營收比重來看，冷氣 23%、冰箱 17%、電視 13%、洗衣機 10%、小家電及其他 17%、物流與代工 10%、 外銷 10%。



聲寶第一季營收 18.82 億元，年增 1.3%，家電產品銷售互有消長，電視市場仍呈現衰退以及洗衣機銷售量也下滑，但冰箱與冷氣銷售量小幅成長，因產品組合改變，毛利率年增 1.53 個百分點至 18.77%，稅後純益 1.08 億元，年增 18.1%，EPS 為 0.24 元。



聲寶本業營運表現穩定，2017 年因整頓轉投資子公司影響營運表現，今年本業營運恢復穩定，但因 2018 年開始適用 IFRS 15，過往認列於費用之通路獎勵將轉為營收減項，使營收以及費用同步下降。



聲寶將辦理現金減資 20%，每股退還現金 2 元，減資後股本從 49.9 億元降至 38.72 億元，法人估，以減資後股本計算，每股稅後盈餘可達 1.5 元。