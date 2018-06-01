IMF呼籲建設性合作解決全球貿易分歧

國際貨幣基金組織(IMF)5月31日呼籲各國通過建設性合作解決貿易分歧。

針對美國政府決定對歐盟等經濟體鋼鋁産品徵收高關稅，IMF新聞發言人格里·賴斯當天在一份聲明中說，不幸的是，在貿易增長支持全球經濟復蘇的時刻，貿易緊張局勢正在升級。

他表示，IMF鼓勵各國通過建設性合作來降低貿易壁壘和解決貿易分歧，而不要使用非常規措施，在長期的貿易戰中每個人都是輸家。

IMF總裁拉加德當天在社交媒體推特上表示，如果全球貿易遭到大規模破壞，如果經濟體之間的信任嚴重受損，最終將是那些最貧窮的人受到最嚴重的衝擊。

拉加德日前還撰文呼籲各國在多邊框架下推動貿易改革，在全世界建立更加繁榮、和平的共同體。她表示，在這一框架下，各方將尊重規則、以夥伴關系開展合作併堅持公平原則。

美國特朗普政府對鋼鋁産品徵收高關稅的決定遭到國際社會強烈反對。歐盟、日本等多個經濟體紛紛警告，美國的這一措施不僅可能影響多方貿易利益，而且會威脅以規則為基礎的多邊貿易體系的穩定性。

來源： 新華網

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