黃金避險魅力已失 ETF資金大出走

隨著美債殖利率攀升，黃金作為避風港的吸引力漸失，近日市場投資人大舉撤出追蹤黃金的第二大 ETF，iShares 黃金指數基金。

總額約 120 億美元的 iShares 黃金指數基金 (IAU)，週三面臨約 1.7 億美元的資金流出，這是自 2017 年 3 月以來的最高水平。該 ETF 今年所獲得的現金資金，約是其競爭對手 SPDR 黃金 ETF(GLD) 的 3 倍。

投資者從 iShares 黃金 ETF 撤出 1.7 億美元資金

在美元走強以及美國聯準會升息的情況下，黃金漲幅受限。雖然金價稍早曾因美國總統川普欲取消與北韓領導人金正恩的會面，政治風險升溫，一度衝破每盎司 1300 美元的關卡，31 日，紐約 8 月黃金價格收在 1303.60 美元，本月已下跌約 1.6%。

紐約 8 月黃金價格

美國商務部週四 (31 日) 公佈的數據顯示，4 月份消費者支出高於預期，但因通膨維持在聯準會 2% 的目標水平，預期決策者將維持計畫，將在 6 月再度升息 1 碼。

自從 5 月中旬，iShares 黃金 ETF 黃金持有量，上升至創紀錄的 940 萬盎司以來，投資者一直在從該 ETF 撤出資金。最近的數據顯示，截至 5 月 30 日，iShares 黃金指數基金持有 920 萬盎司的黃金。