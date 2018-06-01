

◆盤勢分析

1. 川普對歐盟，墨西哥與加拿大提高關稅，引發了美國與主要貿易夥伴爆發貿易戰的擔憂。美國公布 4 月消費者支出上升 0.6%，創五個月來最大升幅。4 月個人消費支出物價指數 PCE 上升 0.2%。週四美股下跌，跌幅介於 0.27 至 1.02％，美股四大指數短期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：上攻量須大於 20 日均量方能確保多頭續攻動能。

（2）均線：支撐為月線至半年線，壓力為 5 日線至 05/22 高點 11,034 點。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大小於 50，短線整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線之上並收復 5 日線，上攻成交量是否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、工業 4.0、原物料、台幣貶值受惠股、高殖利率、金融等。

4. 美國給予歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鐵稅暫時豁免期限，眼看在周五到期，得不到這些國家的讓步承諾下，美國總統川普決定將他的課稅威脅化為事實。美國商務部周四宣布，對歐盟及加墨進口的鋼鋁課稅，6 月 1 日午夜開始生效。歐盟與墨西哥也立即表態，將對美國採取報復措施，全球貿易大戰有全面升溫之勢。

5. 中央銀行官員昨（31）日示警，美國聯準會（Fed）未來若持續升息，加上美國減稅增加舉債需求效應，可能推升美債殖利率、連動影響台債殖利率，金融業債券投資恐受傷，提醒業者應注意利率風險控管。

6. 蘋果 WWDC 大會將在下周登場，業界傳出，蘋果下半年新 iPhone 將原廠隨附 USB-C 快充套件，包括 USB-C 轉 Lightning 傳輸線及 18W 充電器，直接將有線快充功能列為標準配備。業界指出，Android 陣營手機廠已確定將全面跟進，手機快充套件及週邊設備市場將出現爆發性成長，專攻快充 IC 的昂寶 - KY（4947）直接受惠，年底前訂單已接好接滿。昂寶 - KY 公告 4 月合併營收月增 22.0％達 4.76 億元，年增 41.8％並為單月營收歷史次高。累計今年前 4 個月合併營收 14.64 億元，較去年同期大增 48.2％。法人樂觀預期，在手機快充 IC、USB-PD 控制 IC、三合一電視晶片等出貨放量情況下，昂寶 - KY 的 5 月及 6 月營收可望改寫新高紀錄，第二季營收可望季增逾 4 成。昂寶 - KY 短期壓力為 05/22 高點。

7.LED 廠光磊（2340）受惠穿戴、汽車等利基市場需求成長帶動，帶動今年感測元件產能滿載，預計今年將擴產兩成，以支應訂單需求，第 3 季新產能可望加入生產行列，挹注下半年業績動能。光磊短期壓力為 2017 年 11 月高點。

