美股盤後─川普課徵關稅重燃貿易戰擔憂 道瓊大跌252點

川普總統對歐盟，墨西哥與加拿大提高關稅，引發了美國與主要貿易夥伴爆發貿易戰的擔憂，美國股市週四大幅下跌。



道瓊工業平均指數收低 251.94 點或 1.02% 至 24415.84。

Nasdaq 指數收低 20.34 點或 0.27% 至 7442.12。

S&P 500 指數收低 18.74 點或 0.69% 至 2705.27。

費城半導體指數收低 10.85 點或 0.78% 至 1379.06。

川普政府說，對由歐盟，加拿大與墨西哥進口的鋼與鋁加徵關稅，將於週四午夜生效。歐盟隨即宣布了相對措施，加拿大外長 Freeland 說，加國計畫對美國產品課徵相同關稅。

墨西哥則說，將對自美國進口的蘋果，豬腩與鋼材課徵關稅。

該消息公布後，墨西哥披索與加元兌美元均觸及今日低點。美元兌披索則上漲至 3 月初以來高點。

今年初，這些受影響國家的金屬生產商獲得暫時關稅豁免，但豁免將於週五到期。該關稅最初係於 3 月 1 日宣布。

週三，美國股市則大幅上漲，義大利政治危機有減緩跡象，為利多。道瓊週三大漲逾 300 點，小型股指數 Russell 2000 創新記錄高點。

近幾日，因擔憂歐元區第三大經濟體 -- 義大利 -- 的政治危機，全球股市受到壓力。投資人擔憂義大利可能提前大選，或退出歐元區。昨日，義大利政黨重新行動，有意組成新政府，則減緩了該擔憂。

分析師說，義大利只像一個小型地震，市場很快反彈。歐洲央行總裁德拉吉不會讓他們倒下。

經濟數據方面，美國公布 4 月消費者支出上升 0.6%，創五個月來最大升幅。4 月個人消費支出物價指數 (PCE)--Fed 偏好的通貨膨脹指標 -- 上升 0.2%。