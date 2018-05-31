協鑫新能源(00451-HK)與西安大唐電力訂立若幹協議

協鑫新能源(00451-HK)及保利協鑫能源(03800-HK)公布，於2018年5月31日，協鑫新能源透過其附屬公司與西安大唐電力訂立以下協議：

昆明旭峰(作為發包人)與西安大唐電力(作為承包人)就昆明項目訂立的昆明EPC協議，估計代價為人民幣2.16億元;

蘇州協鑫新能源及昆明旭峰(作為共同發包人)與西安大唐電力(作為承包人)訂立的昆明EPC補充協議，據此，蘇州協鑫新能源同意保證昆明EPC協議項下昆明旭峰的義務及責任;

協鑫新能源與西安大唐電力訂立的昆明協鑫新能源擔保，内容有關協鑫新能源就昆明EPC協議項下昆明旭峰的責任向西安大唐電力提供擔保;

西安大唐電力(作為客戶)與鎮江協鑫新能源(作為供應商)及昆明旭峰(作為發包人)訂立的昆明設備購買協議，内容有關出售及購買若幹光伏發電站設備供昆明項目所用，代價為人民幣1.76億元。

此外，紅河瑞欣(作為發包人)與西安大唐電力(作為承包人)就紅河項目訂立的紅河EPC 協議，估計代價為人民幣1.89億元;

蘇州協鑫新能源及紅河瑞欣(作為共同發包人)與西安大唐電力(作為承包人)訂立的紅河EPC補充協議，據此，蘇州協鑫新能源同意保證紅河EPC協議項下紅河瑞欣的義務及責任;

協鑫新能源與西安大唐電力訂立的紅河協鑫新能源擔保，内容有關協鑫新能源就紅河EPC協議項下紅河瑞欣的責任向西安大唐電力提供擔保;

西安大唐電力(作為客戶)與鎮江協鑫新能源(作為供應商)及紅河瑞欣(作為發包人)訂立的紅河設備購買協議，内容有關出售及購買若幹光伏發電站設備供紅河項目所用，代價為人民幣1.58億元。

另外，祿勸協鑫(作為發包人)與西安大唐電力(作為承包人)就祿勸項目訂立的祿勸EPC協議，估計代價為人民幣1.18億元;

蘇州協鑫新能源及祿勸協鑫(作為共同發包人)與西安大唐電力(作為承包人)訂立的祿勸EPC補充協議，據此，蘇州協鑫新能源同意保證祿勸EPC協議項下祿勸協鑫的義務及責任;

協鑫新能源與西安大唐電力訂立的祿勸協鑫新能源擔保，内容有關協鑫新能源就祿勸EPC協議項下祿勸協鑫的責任向西安大唐電力提供擔保;

西安大唐電力(作為客戶)與鎮江協鑫新能源(作為供應商)及祿勸協鑫(作為發包人)訂立的祿勸設備購買協議，内容有關出售及購買若幹光伏發電站設備供祿勸項目所用，代價為人民幣9662.04萬元。

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