[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊

05月31日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/31 嘉裕、南紡、華泰、茂矽、錸德、威盛、奇力新、一詮、嘉晶、和鑫、玉晶光、融程電、揚明光、嘉聯益、鈞寶、天瀚、鈺邦、志超、富鼎、杜康-DR 05/30 光罩、茂矽、嘉晶、日電貿、融程電、揚明光、綠能、天瀚、鈺邦、富鼎、杜康-DR 05/29 國巨、奇力新、大毅、大立光、嘉晶、日電貿、綠能、世芯-KY、天瀚、鈺邦、達方、富鼎、杜康-DR 05/28 國巨、錸德、毅嘉、友旺、奇力新、大毅、華新科、日電貿、玉晶光、綠能、瀚宇博、嘉聯益、天瀚、鈺邦、達方、富鼎、杜康-DR 05/25 愛之味、友旺、奇力新、大毅、嘉晶、日電貿、玉晶光、揚明光、綠能、瀚宇博、天瀚、鈺邦、美德醫療-DR、杜康-DR 05/24 友旺、奇力新、日電貿、玉晶光、佐登-KY、潤泰材、泰金寶-DR、杜康-DR 05/23 光罩、奇力新、櫻花建、日電貿、玉晶光、嘉聯益、鈺邦、潤泰材、美德醫療-DR、杜康-DR 05/22 錸德、奇力新、日電貿、玉晶光、嘉聯益、杜康-DR 05/21 威盛、奇力新、日電貿、揚明光、信昌化、訊連、嘉聯益、恒大健-DR、杜康-DR 05/18 奇力新、日電貿、揚明光、信昌化、達方、恒大健-DR、杜康-DR 05/17 嘉裕、錸德、威盛、奇力新、日電貿、揚明光、達方、杜康-DR 05/16 嘉裕、國巨、錸德、奇力新、華新科、嘉晶、禾伸堂、日電貿、信昌化、杜康-DR 05/15 日馳、中環、國巨、錸德、威盛、奇力新、大毅、嘉晶、禾伸堂、日電貿、達方、杜康-DR 05/14 國巨、光罩、錸德、威盛、奇力新、大毅、大立光、嘉晶、禾伸堂、日電貿、玉晶光、杜康-DR、陽光能源-DR 05/11 國巨、錸德、威盛、奇力新、大毅、大立光、禾伸堂、日電貿、鈺邦、杜康-DR 05/10 國巨、錸德、智寶、錩新、大毅、華新科、禾伸堂、日電貿、誠創、世芯-KY、杜康-DR 05/09 新紡、國巨、威盛、大毅、華新科、禾伸堂、日電貿、上緯投控、嘉聯益、杜康-DR、世紀鋼 05/08 禾伸堂、日電貿、上緯投控、泰金寶-DR、杜康-DR、世紀鋼 05/07 新紡、國巨、華新科、大立光、禾伸堂、玉晶光、嘉聯益、美德醫療-DR、杜康-DR、世紀鋼 05/04 新紡、華新科、禾伸堂、世芯-KY、上緯投控、嘉聯益、杜康-DR、世紀鋼 05/03 台揚、燦坤、華新科、東貝、世芯-KY、佐登-KY、杜康-DR 05/02 大立光、世芯-KY、杜康-DR、陽光能源-DR --------------------------------------------------------------------------------------------------- 05月份累計次休市：01、05、06、12、13、19、20、26、27 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1217 愛之味 01 25 1417 嘉裕 03 16、17、31 1419 新紡 03 04、07、09 1440 南紡 01 31 1526 日馳 01 15 2314 台揚 01 03 2323 中環 01 15 2327 國巨 09 07、09、10、11、14、15、16、28、29 2329 華泰 01 31 2338 光罩 03 14、23、30 2342 茂矽 02 30、31 2349 錸德 09 10、11、14、15、16、17、22、28、31 2444 友旺 01 25 2456 奇力新 04 18、21、22、29 2375 智寶 01 10 2388 威盛 06 09、11、15、17、21、31 2402 毅嘉 01 28 2415 錩新 01 10 2430 燦坤 01 03 2444 友旺 02 24、28 2456 奇力新 10 11、14、15、16、17、23、24、25、28、31 2478 大毅 08 09、10、11、14、15、25、28、29 2486 一詮 01 31 2492 華新科 07 03、04、07、09、10、16、28 2499 東貝 01 03 2539 櫻花建 01 23 3008 大立光 05 02、07、11、14、29 3016 嘉晶 07 14、15、16、25、29、30、31 3026 禾伸堂 09 04、07、08、09、10、11、14、15、16 3049 和鑫 01 31 3090 日電貿 17 08、09、10、11、14、15、16、17、18、21、22、23、24、25、28、29、30 3406 玉晶光 08 07、14、22、23、24、25、28、31 3416 融程電 02 30、31 3504 揚明光 06 17、18、21、25、30、31 3519 綠能 04 25、28、29、30 3536 誠創 01 10 3661 世芯-KY 05 02、03、04、10、29 3708 上緯投控 03 04、08、09 4190 佐登-KY 02 03、24 4725 信昌化 03 16、18、21 5203 訊連 01 21 5469 瀚宇博 02 25、28 6153 嘉聯益 08 04、07、09、21、22、23、28、31 6155 鈞寶 01 31 6225 天瀚 05 25、28、29、30、31 6449 鈺邦 07 11、23、25、28、29、30、31 8163 達方 05 15、17、18、28、29 8213 志超 01 31 8261 富鼎 04 28、29、30、31 8463 潤泰材 02 23、24 9103 美德醫療-DR 03 07、23、25 9105 泰金寶-DR 02 08、24 910708 恒大健-DR 02 18、21 911616 杜康-DR 22 02、03、04、07、08、09、10、11、14、15、16、17、18、21、22、23、24、25、28、29、30、31 9157 陽光能源-DR 02 02、14 9958 世紀鋼 04 04、07、08、09 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 225 附記：04月份注意股票及次數 1413 宏洲 (05)、 1439 中和 (03)、 1449 佳和 (01)、 1475 本盟 (02) 1506 正道 (01)、 1514 亞力 (04)、 1519 華城 (02)、 1609 大亞 (03) 1615 大山 (02)、 1720 生達 (01)、 1731 美吾華 (02)、 1734 杏輝 (01) 1760 寶齡富錦 (04)、 1783 和康生 (08)、 1786 科妍 (07)、 2010 春源 (01) 2013 中鋼構 (06)、 2025 千興 (01)、 2031 新光鋼 (05)、 2049 上銀 (01) 2208 台船 (05)、 2323 中環 (04)、 2327 國巨 (01)、 2342 茂矽 (03) 2348 海悅 (01)、 2354 鴻準 (01)、 2364 倫飛 (02)、 2367 燿華 (01) 2375 智寶 (01)、 2376 技嘉 (02)、 2399 映泰 (03)、 2456 奇力新 (03) 2465 麗臺 (01)、 2478 大毅 (03)、 2492 華新科 (02)、 2543 皇昌 (02) 2601 益航 (04)、 2849 安泰銀 (01)、 3008 大立光 (09)、 3026 禾伸堂 (04) 3052 夆典 (02)、 3090 日電貿 (02)、 3231 緯創 (01)、 3312 弘憶股 (01) 3380 明泰 (01)、 3406 玉晶光 (02)、 3432 台端 (01)、 3588 通嘉 (03) 3622 洋華 (01)、 3661 世芯-KY (04)、 3708 上緯投控 (07)、 4306 炎洲 (02) 4414 如興 (02)、 4545 銘鈺 (05)、 4976 佳凌 (01)、 4984 科納-KY (02) 5519 隆大 (01)、 5906 台南-KY (01)、 6209 今國光 (01)、 6281 全國電 (02) 6449 鈺邦 (01)、 8443 阿瘦 (01)、 846 潤泰材 (03)、 8926 台汽電 (02) 9103 美德醫療-DR (02)、 911616 杜康-DR (17)、 9157 陽光能源-DR (01)、 9937 全國 (02) 9939 宏全 (03)、 9958 世紀鋼 (10)