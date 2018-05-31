華宏6條塗布線發展車載利基市場運用 擬赴印尼設裁切生產線

LCD 光學材料因大陸廠商產能開出，價格競爭激烈，機能性 BMC、DAP，以及複合材料銷售穩健，華宏 (8240) 去年得以轉盈，每股盈餘 0.47 元，因應面板景氣的變化，其運用 6 條塗布產線發展車載、工控、電競等利基產品，穩住營運表現，同時計畫赴印尼新設裁切生產線，擴大東南市場布局。大陸廠光學膜技術成熟化，LCD 光學膜價格競爭白熱化，自去年第四季以來，華宏本業連續兩個季度虧損，今年第一季稅後虧損 510 萬元，每股虧損 0.05 元。



為了與陸系光學材料廠市場區隔，華宏增加客戶多元性，開發更高階光學膜，日前與英國奈米材料廠商 Nanoco 進行技術合作，開發無鎘量子點光學膜；另外，運用 6 條塗布產線發展車載等利基產品，朝向全方面光學膜產品發展。



因應印度、東協市場成長，除了機能事業已在馬來西亞、印尼設廠外，光學事業將至印尼新設裁切生產線，以擴大營運規模。