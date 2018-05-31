中租旗下合迪獲銀行團3年36億元聯貸 將支應營運週轉與拓展業務

中租 - KY(5871-TW) 今 (31) 日宣布，旗下合迪公司完成 3 年期新台幣 36 億元聯合授信案募集，中租 - KY 兼合迪公司董事長陳鳳龍表示，受惠於經濟景氣溫和擴張，該筆資金將用於支應合迪中期營運週轉所需，並拓展業務。

陳鳳龍表示，為了落實產業專精策略，合迪公司除了原本的營建機具之外，於 2012 年併入遊覽車、貨車的重車事業團隊，增加行銷通路及重車市占率；2014 年初再併入小車事業團隊，同年 8 月進一步成立車貸中心單位，新增小車電銷業務，在經營汽車融資業務上，提高整體獲利率。

陳鳳龍指出，此聯貸案由土地銀行統籌主辦並擔任管理銀行，臺灣銀行、兆豐銀行、華南銀行、永豐銀行等銀行擔任共同主辦行，全國農業金庫、合作金庫銀行、日盛銀行、彰化銀行、玉山銀行等共同參貸。

而聯貸案原規劃目標為新台幣 30 億元，總額度達新台幣 40.4 億元，最後簽約金額訂為新台幣 36 億元，認貸比率達 135%。

中租 - KY 指出，合迪公司 30 年來，專注經營營建與運輸兩大產業客戶，在機具設備投資的分期付款買賣、營運週轉等方面所需要的各項融資業務，提供客戶相關金融服務，此次獲銀行團聯貸資金，將用於支應中期營運週轉所需並拓展業務。