義大利下一步會怎樣？就連高盛也完全摸不著頭腦

義大利政治風波牽動市場神經，在經歷將近三個月的反反覆復之後，未來組閣困局將如何發展至今尚未有較確定的線索。

對此，高盛給出了三個可能發生的情況：

一種可能的結果是，周一臨危受命出任義大利新總理的前 IMF 董事科塔萊利（Carlo Cottarelli）向總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）提交一份內閣名單，其中大多數可能是技術派官僚。如果總統接受這一名單，那麼新政府將宣誓就職，並要求在議會進行信任投票。

但在高盛看來，新政府不太可能贏得信任投票，因為北方聯盟黨和五星運動黨此前已經表示不會支持，而且前義大利總理貝盧斯科尼 (Silvio Berlusconi) 領導的前進黨 (Forza Italia) 也明確表示將拒絕科塔萊利的安排。此外，前任義大利總理倫齊 (Matteo Renzi) 領導的民主黨 (Democratic Party) 則表示會棄權。

如果信任投票失敗，在新一輪大選塵埃落定前 (很有可能是在夏天過後)，科塔萊利領導的臨時政府將在短期內執政。

第二個可能的結果是，科塔萊利放棄組閣授權。在這個情況下，將很快舉行新的大選，最有可能是在 7 月底舉行。在此之前，現任總理真蒂洛尼 (Paolo Gentiloni) 領導的政府將處理日常事務。

第三個可能的結果是，如當地媒體報導，義大利民粹政黨五星運動與北方聯盟正嘗試重新組閣，旨在贏得議會信任投票。新政府是否能順利成立還有待觀察。

高盛認為，義大利的政治不確定性將持續一段時間，義大利資產價格將持續承壓。未來投資者需要關註：

(1) 如果五星運動與北方聯盟成功上台，他們可能執行何種經濟政策；

(2) 債務可持續性和評級下調的後繼影響；

(3) 聯合政府領導下義大利對歐盟和歐元區忠誠度。

高盛指出，未來總理和財長的人選將是決定上述問題的關鍵。

換句話而言，高盛也無法確定接下來會發生什麼，在更具確定性的線索出現前，抄底並不是好主意。

國內政治局勢混亂，義大利金融市場持續受挫。周二，義大利股債匯齊跌，義大利富時 MIB 指數連跌五個交易日，收跌 2.65%，，創 2017 年 7 月份以來收盤新低；義大利兩年期公債殖利率狂飆至 5 年半最高位，升幅 1.5%，是 1992 年以來的最大單日升幅。十年期公債殖利率飆至 3.38% 的四年最高位。「高能核爆」蔓延至全球市場。

周三，隨著投資者對義大利政局動盪的擔憂有所緩解，義大利股債止跌反彈。今日，義大利市場開盤延續漲勢，但目前股市已經轉漲為跌。

義大利媒體 Corriere della Sera 稍早報導稱，義大利可能組建一個有五星運動黨參與的聯合政府。原義大利央行副行長 Pierluigi Ciocca 可能代替疑歐主義經濟學家薩沃納（Paolo Savona）出任財政部長，而薩沃納可能在義大利反建制派政府下擔任外交部長職務，令該國組建聯合政府的可能性上升。