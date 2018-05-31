中租-KY旗下合迪公司三年期36億元聯貸案今日完成簽約

中租 - KY(5871) 今日宣布旗下合迪公司完成 3 年期 36 億元聯合授信案募集。中租控股兼合迪公司董事長陳鳳龍表示，在銀行團超額認貸下，感謝銀行團長期以來的肯定與支持，而受惠經濟景氣溫和擴張，該筆資金將用在支應合迪中期營運週轉之需。土地銀行董事長凌忠嫄今日代表 10 家金融機構與中租代表陳鳳龍簽訂合約。中租指出，這次聯貸案由土地銀行統籌主辦並擔任管理銀行，臺灣銀行、兆豐銀行、華南銀行、永豐銀行等銀行擔任共同主辦行。全國農業金庫、合作金庫、日盛銀行、彰化銀行、玉山銀行等銀行則共同參貸。



中租說明，2009 年起至今，土地銀行共為合迪公司主辦 9 次聯貸案，累計聯貸金額達 203.3 億元，提供合迪公司充沛資金拓展業務，充實中期營運週轉資金所需。而此案原規劃目標 30 億元，總額度達 40.4 億元，最後簽約金額訂為 36 億元，認貸比率達 135%，顯見金融同業對合迪公司經營營建及運輸設備金融服務的專業能力深表信心。



陳鳳龍最後指出，為落實產業專精策略，合迪公司除原本營建機具外，2012 年先是併入遊覽車、貨車的重車事業團隊，增加行銷通路及重車市占率。2014 年則再併入小車事業團隊，同年 8 月進一步成立「車貸中心」單位，新增小車電銷業務，在經營汽車融資業務上，更加有效率，提高整體獲利率。

