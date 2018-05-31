菜鳥網絡啓動物聯網戰略 首次發布“未來園區”

5月31日，“一切設備有傳感器，一切攝像頭自主運算”的菜鳥網絡“未來園區”，在2018全球智慧物流峰會上首次發布，菜鳥宣布物流IoT(物聯網)戰略全面啓動。

傳統物流倉庫佔地面積大，區域内活動人員多、人口結構復雜，商品存儲種類豐富，長期以來都是一個管理難題。菜鳥網絡CTO谷雪梅提出，“未來園區”作為一個應用IoT(物聯網)、邊緣計算和人工智能等前沿技術的物流園區，有望徹底解決傳統園區存在的管理困境。

現場播放的一段視頻顯示，從進入園區開始，每一個人員的識别、每一輛車輛的導引，都由數字化方式完成。“一切設備均有傳感器”：通過傳感器，整個園區内的各種設備、設施將連接在一起，從而實現對園區溫度、濕度，甚至井蓋下的水位等環境進行實時感知，一旦出現異常，可立即報警。

在此基礎上園區實現了“一切攝像頭自主運算”。每個攝像頭都能通過捕捉的影像實時計算分析，實現車輛的智能調度、備貨的科學管理及員工異常行為預警，這意味著，不再需要人工在監視器前24小時值守。

另外，無人倉也是未來園區的標配。自動化流水線、AGV機器人、機械臂的投用，讓分揀效率大幅提升。

當日，菜鳥網絡總裁萬霖在演講中宣布，菜鳥全面啓動物流IoT戰略，將加大在物聯網技術領域的投入，這是未來技術發展的重要方向。

為推進未來園區的落地建設，菜鳥將聯手安博中國、嘉民集團、上海豐樹管理、樂歌供應鏈、上海科箭物業、浙江南都房地産，和阿里巴巴IoT事業部共同發起倡議：加大技術投入，加快未來園區在全行業的建設，盡快改變目前的舊園區管理方式，讓物流園區更加智能、有序、安全，且更有保障。

來源：中國證券網

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