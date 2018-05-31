生態環境部：一季度73城地錶水環境質量達標滞後

生態環境部今日召開例行新聞發布會，介紹環境質量監測工作有關情況。生態環境部新聞發言人劉友賓在會上指出，2018年第一季度，全國有73個地級城市地錶水環境質量達標滞後。其中，達標滞後情況最為突出的10個城市為：鐵嶺市、延安市、吉林市、四平市、哈爾濱市、昆明市、信陽市、延邊朝鮮族自治州、鞍山市、合肥市。

劉友賓表示，2018年第一季度水環境形勢分析表明，全國部分地區水環境質量出現反彈，達標工作滞後，水污染防治工作短板突出。為推動相關地區加快落實《水污染防治行動計劃》確定的目標任務，5月15日，生態環境部召開水環境達標工作調度會，全國73個水環境質量達標滞後地區政府負責同志參加會議，10個達標滞後情況最為突出的地方政府負責同志作了表態發言。

劉友賓介紹，下一步，生態環境部將形成滾動調度管理的工作機製，上半年每季度、下半年每月召開水環境質量達標滞後地區調度會，併向社會公開發布有關情況。

來源：中國新聞網

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