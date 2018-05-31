印度PVC廠歲修高峰 報價推升至925美元 台塑、華夏第二季營運有撐

OPEC(石油輸出國組織)維持減產決議到年底，布蘭特原油上漲到 77 美元，支撐本週五大泛用塑膠報價走勢，PVC(聚氯乙烯)因印度多座工廠歲修，產能供應減少，本週報價上漲 1.65%，根據 Platts 資料顯示，漲至 925 美元，有利台塑 (1301)、華夏(1305) 第二季營運表現。中東、部份東南亞地區即將進入齋戒月，石化產品供應減少，惟國際油價頻頻走高，漲價的預期心理，本週五大泛用塑膠有撐，印度 DCW 年產能 12.8 萬 PVC 工廠因 VCM(氯乙烯單體)短缺問題進行年度歲修，產能減少下，報價維持 900 美元之上。



5 到 7 月亞洲有 11 座 PE(聚乙烯) 工廠停車歲修，當中影響 HDPE(高密度聚乙烯) 產能約 107 萬，占了亞洲產能 4%，LLDPE(低密度線型聚乙烯) 影響產能約 194 萬噸，占了亞洲產能 9%，產能減少，本週 PE 相關產品報價持平，HDPE、LDPE 落在 1200 美元之間。



近期 SM(苯乙烯)、丁二烯報價雖然走高，ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯) 轉嫁給下游不易，因此報價維持在 2 千美元，而 PS(聚苯乙烯) 持穩 1560 美元。



液鹼一度漲到 600 美元歷史高點，主要全球最大氧化鋁廠巴西 Alunorte 年產能 640 萬噸因環保事件，遭當地政府限產 5 成，預期到今年底才會解除，亞太地區氧化鋁廠對於液碱需求增加推升報價，惟本週漲多回檔到 550 美元。

