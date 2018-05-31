【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三上升，因意大利政局動蕩或得到緩解，加上油價反彈帶動能源股走高。道瓊 斯指數上升 1.3% 至 24,668 點；標準普爾指數上升 1.3% 至 2,724 點；納斯達克指數上升 0.9% 至 7,462 點。

油價週三上升，因俄羅斯對增產表示謹慎，紐約 7 月期油上升 2.2% 至每桶 68.21 美元。 API 於盤後公布上週美國原油庫存意外增加。金價上升，紐約 8 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,306.5 美元。

香港和內地股市週三下跌。彩生活（1778.HK）股價上漲 8.9%，帶動物業管理股逆市上升； 造紙股及本地? 商股錄得較大跌幅。個股方面，毛記葵涌（1716.HK）全年經調整股東應 佔溢利年減少 36.1%，股價下跌 8.7%；藍鼎國際（582.HK）宣布股份 50 合 1，股價下挫 24.0%。恒生指數下跌 1.4% 至 30,057 點，國企指數下跌 1.6% 至 11,769 點，香港股市成交 金額增加 25.4% 至 1,098 億港元。上證綜合指數大跌 2.5% 至 3,041 點，滬深兩市成交金額 增加 7.3% 至人民幣 4,325 億元。中國下調日用消費品進口關稅。

◆ 行業及公司新聞

◇ 於 Sohn 投資論壇上，其中有負責發言的投資者不太看好騰訊 (700.HK)（購買騰訊認 沽期權但持有正股對沖），也有投資者看好澳博控股（880.HK）（看好? 仔上葡京項 目）及太平洋航運（2343.HK）（看好乾散貨運輸市場復甦）。

◇ 冠軍科技（92.HK）宣布 2 供 1，供股價為每股 0.40 港元（較最後收盤價折讓 43.7%）， 淨集資額約 8,670 萬港元，將用於結欠貸款、投資公司之互聯網通訊項目、及用於行 政及營運開支，包括但不限於薪金及辦公室租金開支以及借款利息之付款。

◇ 德祥地產（199.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）純利將同比 大幅下降（上半財年股東應佔溢利按年減少 26.3%），主要因一家聯營公司之住宅項 目之新預售單位交付日期延至 2018 年 6 月，因此公司應佔該聯營公司之溢利同比大幅 下降（上半財年應佔聯營公司溢利按年大跌 83.2%）。

◇ 國華集團（370.HK）宣布以每股 0.07 港元（較最後收盤價折讓 9.1%）配售最多 14.5 億股（相當於現有股本 20.0%），淨集資額約 9,917 萬港元，將用於發展公司之放債業 務及／或提升一般營運資金。

◇ 信利國際（732.HK）公布 2018 年第一季收益 40.7 億港元，同比下跌 26.3%，雖然毛利 率按年改善 1.8 個百分點及分佔聯營公司業績虧損同比收窄 8,400 萬港元，但由於收 益下降、及其他收入及損益同比減少 8,061 萬港元，股東應佔溢利 1,246 萬港元，同 比下降 80.0%。不建議派發中期股息（2017 年中期股息：1 港仙）。

◇ 威雅利電子（854.HK）公布 2018 財年（截止 3 月 31 日）業績，收益同比增長 17.3% 至 45.6 億港元，受惠於毛利率改善及其他收益及虧損（主要為匯兌收益及應收款項撥 備）按年增加 4,495 萬港元，持續經營業務股東應佔溢利 1.1 億港元，同比大增 1.8 倍（上半財年收益及持續經營業務股東應佔溢利分別按年上升 13.8% 及 2.7 倍）。建議 派發末期（全年）股息每股 0.42 港元，按年增加 35.5%。現價相當於 4.6 倍 2018 財年 市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)