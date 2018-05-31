騰訊(00700-HK)ADR邁向400元 內銀內險股靠穩

美股大反彈，在美國ADR交易的港股亦大部份向好，港股ADR指數收報30364點，升307點，升1.01%。

騰訊控股(00700-HK)ADR收報399.22元，較港收市升4.22元，有機會收復400元重要關口；匯豐控股(00005-HK)ADR收報76.34元，較港收市升1.39元；港交所(00388-HK)ADR收報255.21元，較港收市升2.81元。

內銀內險股靠穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.89元，較港收市升0.07元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.45元，較港收市升0.04元：中人壽(02628-HK)ADR收報21.71元，較港收市升0.06元。



石油輸出國組織(OPEC)預期將維持減產協議，國際油價升逾2%。中海油(00883-HK)ADR收報13.24元，較港收市升0.36元；中石油(00857-HK)ADR收報6.52元，較港收市升0.24元；中石化(00386-HK)ADR收報7.42元，較港收市升0.19元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報70.1元，較港收市跌0.05元；聯通(00762-HK)ADR收報10.69元，較港收市升0.07元；中電信(00728)ADR收報3.58元，較港收市跌0.11元。

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