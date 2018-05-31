美股盤後─義大利債券壓力緩和 銀行股上漲 道瓊大舉收高306點

義大利債券擔憂減緩，金融股昨日大跌，今日反彈，支撑美國股市週三大幅上漲。



道瓊工業平均指數收高 306.33 點或 1.26% 至 24667.78。

Nasdaq 指數收高 65.86 點或 0.89% 至 7462.45。

S&P 500 指數收高 34.15 點或 1.27% 至 2724.01。

費城半導體指數收高 9.00 點或 0.65% 至 1389.91。

義大利 2 年期債券殖利率自 2.1% 下降至 1.72%，清除了大部份週二的漲幅。

美國債券殖利率週三則上升 7 基點至 2.84%，帶動了大型銀行股走高。摩根大通，花旗與美國銀行股價均收高逾 1%。

分析師說，義大利當然有問題，但並非新聞。義大利退出歐盟的機會不大。美國股市去年大幅上漲，今年則進行整理。

週二，道瓊大跌 391 點，或 1.58%。義大利總統任命前國際貨幣基金 (IMF) 官員柯達瑞里擔任臨時總理，協助恢復政治秩序。政局動溫，為股市帶來壓力。

紐約原油期貨收高 1.48 美元，或 2.22%，支撑能源股上漲逾 3%，創 4 月 10 日以來最大單日漲幅。

與中國進行的貿易協商，亦為週三華爾街焦點。白宮週二決議對約 500 億美元的中國商品提高關稅，可能影響與北京的談判。

經濟數據方面，美國 ADP 公司週三公布，美國私人企業上週新增就業 17.8 萬人。分析師預估為增加 19 萬人。

聯準會 (Fed) 今日公布褐皮書經濟評估報告指出，由 4 月底至 5 月初，美國經濟溫和成長，顯示央行將於下個月升息。該報告公布後，股市守住漲幅。