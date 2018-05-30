義大利反體制黨派 恢復合組聯合政府談判

根據 MarketWatch 分析報導，義大利兩個最大反體制政黨 -- 五星運動黨與聯盟黨 -- 再度展開談判，有意組成聯合政府。該兩黨稍早的協議，於本週遭到義大利總統的阻撓。

兩黨官員正致力選出一位新的候選人，擔任經濟部長。一位不具名五星運動黨人士說，兩黨正考慮擴大聯合範圍，將邀請義大利兄弟黨 -- 右翼政黨 -- 加入。

但彭博社週三報導，聯盟黨領袖薩爾維尼 (Matteo Salvini) 拒絕了五星運動黨所提恢復聯合政府談判的要求，他呼籲提前舉行大選。今年 3 月大選產生了不確定的結果，五星運動黨與聯盟黨因而合組聯合政府，結果失敗告終。

週日晚間，義大利總統馬達雷拉 (Sergio Mattarella) 拒絕他們的候選人歐洲懷疑論者沙瓦納 (Paolo Savona) 擔任經濟部長，實質阻撓了由五星運動黨與聯盟黨接掌政權。馬達雷拉指派前國際貨幣基金 (IMF) 官員柯塔瑞里 (Carlo Cottarelli) 組成臨時政府。週三上午，柯塔瑞里與馬達雷拉見了面，但並未有何宣布。

柯塔瑞里似乎無法獲得國會足夠的支持。如果他無法組成政府，則馬達雷拉總統只得組成一個看守內閣，或提前舉行大選 -- 可能於 7 月舉行。

週二，義大利政局重燃了歐元區穩定的擔憂，因而撼動了全球股市與債券市場，

在 3 月大選之前，反體制政黨在懷疑歐元的言辭上，一直有所節制。但投資人仍擔憂，新的投票可能轉化為義大利的歐元區會員資格的實質公投。