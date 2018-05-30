青建國際(01240-HK)附屬同意擔任建築項目分包商 涉資約2.9億港元

青建國際(01240-HK)公布，於2018年5月30日，CNQC Malaysia(公司的間接全資附屬公司)與Qingjian Malaysia訂立分包協議，據此，CNQC Malaysia同意擔任Qingjian Malaysia於建築項目的分包商及及開展建築項目的供應、建築、竣工及維護。

根據分包協議，CNQC Malaysia同意擔任Qingjian Malaysia於建築合約項下的分包商，合約款項與建築合約相同，為1.47億馬來西亞令吉(相當於約2.9億港元)。根據分包協議，Qingjian Malaysia將就建築項目提供項目管理支持服務( 包括與僱主及當地政府協作及相關項目行政管理)，併有權收取相當於最終合約款項(不包括建築合約項下任何臨時工作引起的合約款項)1.0%的服務費及其他相關成本。

Qingjian Malaysia為國清中國的間接附屬公司，受控股股東國清控股有限公司的最終實益擁有人的共同控製。因而，Qingjian Malaysia因屬國清控股有限公司的聯系人而為公 司的關連人士。

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