歐股盤中─義國政盪、銀行類股疲軟 主要指數漲跌互見

根據 CNBC 報導，受義大利政局動盪影響，今 (30) 日歐股早盤，主要指數漲跌互見。

台北時間週三下午 5 點 56 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.30%，德國 DAX 指數上漲 0.09%，法國 CAC 40 指數下跌 0.87%，英國 FTSE 指數上漲 0.05%，義大利 FTSE MIB 指數下跌 0.11%。

週三早盤，銀行類股表現不佳，跌逾 0.7%。

投資人擔心，義大利政治動盪，恐衝擊歐元區銀行體系，法國農業信貸銀行 (Credit Agricole)、Close Brothers Group，以及瑞士信貸 (Credit Suisse)，股價皆跌逾 1%。

個股方面，媒體業者 Vivendi 未能取得法國甲級足球聯賽轉播權，導致股價下跌約 4%。

自 3 月大選以來，義大利遲遲無法組建聯合政府，為穩定政局，總統 Sergio Mattarella 任命前國際貨幣基金 (IMF) 執行理事、經濟學者 Carlo Cottarelli 擔任總理一職，籌組過渡政府。

但 Carlo Cottarelli 並未獲得主要政黨支持，據傳義大利最快可能會在 7 月，重新舉行國會大選。