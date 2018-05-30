2018年A股公司市值管理績效發布

據中國證券網消息，中國上市公司市值管理研究中心日前發布《2018年度A股上市公司市值管理績效報告》。報告顯示，2018年度A股公司市值管理績效水平較上年度略有上升。2018年A股公司市值管理績效平均得分為44.98分，同比2017年度的44.91分，上升0.14%;也使連續兩年下滑的趨勢得到遏止。

從市值規模看，2018年度大市值上市公司在市值績效方面具有優勢，而小市值公司市值績效雖然也有錶現突出者，但總體錶現較差。從績效數據上看，市值規模在500億至1000億的上市公司市值績效錶現最佳;而市值規模小於50億市值的上市公司，市值績效錶現最差。

報告還從行業和區域角度分析了市值管理績效錶現。從行業看，鋼鐵行業在本年度錶現十分搶眼，行業市值管理績效平均得分達52.69分，此外，銀行、醫藥生物行業績效平均得分也在50分以上，排在行業第二、第三位。從區域看，西藏地區績效再度奪取本年度的榜首，海南績效在經歷了2017年度的大跌之後，在2018年度大幅反彈，市值規模漲幅位列31個省市第一。

報告指出，從所有製看，外資企業本年度繼續領先，民營企業則滑落至第三。數據顯示，外資企業績效得分雖然從2017年度的51.71分回落至49.58分，縮水4.12%，但總績效得分在各所有製分類中仍排在第一位。此外，地方國企績效得分也有小幅上升，從2017年度的42.91分上漲至42.96分，微漲0.12%;民營、央企和外資企業的績效得分都有所回落。

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