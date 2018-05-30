台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月30日

在商務部長羅斯赴北京磋商貿易問題前夕，川普政府 29 日提出對 500 億美元中國進口產品課徵關稅的時間表，並表示將對中國的投資活動進行限制，凸顯美國在貿易活動方面將繼續施壓北京。

立院昨三讀通過《產業創新條例》修正案。將來員工取得獎酬股票，只要持有股票且在公司工作 2 年以上，股票轉讓時可在「取得股票時價」或「實際轉讓時價」兩者擇低計算課稅，但以 500 萬元以下為限，經濟部估計將有逾千人受惠。不過，工商界卻批完全弄錯方向，留才是要讓員工捨不得賣股，健全投資環境才是重點。

受到義大利爆發可能提前大選的政治危機與西班牙總理拉霍伊也面臨倒台危機的雙利空夾擊，歐元資產周二全面重挫，歐元一度貶至 1.1530 美元的 10 個月新低，義大利股市大跌 2％，早盤一度暴跌 3.1％，美元指數盤中漲破 95 點大關。

聯合報

金金分離 從法人擴大到自然人

永豐金建立吹哨人制度 葉黃杞已口頭請辭

經濟日報

貿易戰煙硝再起 美對中提課稅清單

iPhone 明年全用 OLED 螢幕 鴻海成最大贏家

產創條例三讀 企業留才利多

蘋果日報

談吳清友「沒有感覺他不在」 吳旻潔：只是出差沒遇上

夯爆 中鋼紀念品 人龍搶拿

旺季來了 貨櫃海運股 逢低買

中國時報

助企業留才 不應設 500 萬上限

中國新經濟 搶搭 A 股入摩列車

花旗環球論壇 給台股定心丸

工商時報

義大利政亂... 歐美股匯大動盪

長庚買興富發 成第９大股東

用電５月天 昨又破紀錄

自由時報

金金分離擴及自然人 台新金吳澄清中槍

員工分紅股票 可擇低課稅

才 5 月 尖峰用電擠進史上第 6 高