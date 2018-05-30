南僑陳飛龍樂觀看待今年營運 A股掛牌擬6-7月送件

南僑投控 (1702) 今(30)日舉行股東會，南僑會長陳飛龍表示，原先規畫 2020 年集團營業額達 200 億元的目標，希望提前於 2019 年達成；對於今年業績樂觀看待，法人預估在中國金山廠產能挹注下，今年營收有機會突破去年，創新高。至於申請 A 股掛牌的進度，陳飛龍表示，希望能在 6-7 月送件。南僑會長陳飛龍指出，原先集團規畫 2020 年營收 200 億元目標希望可以提前在 2019 年前達成，對今年營運樂觀看待。陳飛龍指出，去年啟動很多產線及廠房，增加很多業務費用折舊及成本，若銷售量跟不上將會遭遇到困難，加上國際原料今年是上漲趨勢，以及匯率變動大，這都是今年將面臨的挑戰，不過對於營運表現持樂觀的看法。



至於泰國廠方面，2019 年在泰國將展開新的措施，新的 2 萬坪土地廠房不是延續舊機制，而是將有新做法與內容，對於現在產能不足的部分，未來新產能對銷售有很大的幫助，新的泰國廠未來將以米果、調理包為生產重點。



陳飛龍強調，南僑在泰國受到泰國政府重視，泰國政府對於農物種植很在意，其中指定兩項要南僑參加，由兩個不同大學的負責加上一個民間的企業配合；其中一項計畫是如何把盛產的米粹取身體健康及老化的元素；另一個計畫是中藥的使用，而這兩項計畫都不在南僑原來的業務方面，對於南僑來說，將會擴大領域提升價值，也將是未來可著力的項目。