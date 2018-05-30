特昇-KY Q2調漲價格 惟匯率若維持現況 則今年毛利率恐承壓

特昇 - KY(6616) 第一季受到匯率及 IPO 等一次性費用影響，毛利率及獲利表現皆受到侵蝕，稅後淨利首度轉虧逾 1800 萬元，EPS-0.77 元。法人表示，雖近期馬幣兌美元有回穩，但原材料價格較去年同期成長約 2%，因此特昇 - KY 也預計於第二季調整價格，但若匯率維持現況，今年毛利率表現恐較去年小幅衰退。特昇 - KY 為馬來西亞木製寢飾家具前五大製造大廠，業務以自有品牌與代工為主，比重分別為 20%、80%。其中，由於自有品牌毛利率可達 20-25%，優於平均水準，因此特昇 - KY 也積極經營 TC Home，推廣自有品牌的銷售，帶動產品組合轉佳。



此外，法人也提到，特昇 - KY 目前主要客戶包含客思達、來思達及 ASHLEY 等，其中，ASHLEY 占去年銷售比重逾五成，為第一大客戶，而近日美國家飾、建材零售大廠已與特昇 - KY 做實地勘查，將為未來的潛在客戶。