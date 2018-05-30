〈全台供電吃緊〉供電拉警報 經濟部：今日備轉容量率4%

連日來高溫，用電量激增，引發各界擔心出現限電危機，經濟部次長曾文生今 (30) 日指出，台電預估今天供電量可達 3799 萬瓩，以去年歷史高峰 3645 萬瓩來計算，備轉容量率超過 4%，以備轉容量率燈號來看再度亮起供電警戒的橘燈。

根據台電資料，昨 (29) 日最高用電量 3632.9 萬瓩，備轉容量率 2.89%，曾文生表示，昨天的用電高峰是跟歷年 5 月比，歷史高峰是 3645 萬瓩，是去年度的紀綠，今天台電公布供電量 3799 萬萬瓩，用去年最高紀錄來算，備轉容量率超過 4%。

曾文生說，如果核二廠二號機加入併聯發電的話，以目前機組設算，備轉容量率可以超過 6%；他表示，6 月初包括大修、小修的機組會陸續加入發電；以目前的備轉容量率超過 4% 來看，即使單一機組發生問題，仍可以備援發電供應。

至於近期備轉容量率燈號亮出黃燈、橘燈的情況，曾文生指出，綠燈是要備轉容量率超過 10% 以上，亮黃燈或橘燈不是今年特殊的狀況，已經有一段時間了。

根據台電網站，預估今日最高用電 3645 萬瓩，將平歷史高峰紀錄，尖峰使用率 96%，最大供電能力 3799.2 萬瓩，備轉容量率 4.23%，亮出供電警戒的橘燈，系統限電率增加。