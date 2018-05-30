國際投票諮詢機構ISS表態支持新光金購併元富證

新光金 (2888) 於昨 (29) 日召開董事會通過第一季財報，其將在 6 月 8 日召開股東常會討論元富證 (2856) 購併案，日前國際投票諮詢機構「機構股東服務公司(Institutional Shareholder Services， ISS)」表態支持該購併案，新光金爭取其他股東們支持，以利公司整合各子公司商品跨售及業務合作，擴大客戶金融服務。新光金第一季合併總資產規模近 3.44 兆元，較去年同期成長 8.27%，第一季合併稅後淨利為 162.69 億元，每股稅後盈餘為 1.54 元，合併股東權益為 1,724.44 億元，年增率 10.56%；每股淨值為 14.75 元。



新壽逐步增持海外固定收益部位，到今年第一季底，海外固定收益投資金額近 1.5 兆元，為提升經常性收益，持續投入以 FVOCI(公允價值進綜合損益表) 評價之低波動高殖利率股票，今年國內外現金股利收入約 120 億元。



新光銀行今年第一季合併稅後淨利 12.5 億元，較去年同期成長 29.3%，淨利息收入為 29 億元，較去年同期成長 6%，淨手續費收入為 8.3 億元，較去年同期成長 10.4%，提存前獲利為 17.9 億元，較去年同期成長 7%。



第一季財富管理收入達 5.44 億元，較去年同期成長 17.5%，銷售成長動能係來自基金與海外有價證券，占整體財富管理收入 48.2%，為響應政府推動友善行動支付環境，2025 年行動支付普及率目標提升至 9 成。

