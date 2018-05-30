【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二下跌，因意大利政局動蕩及銀行股走低，另外，美國白宮宣布對華 500 億美元高科技商品征 25% 關稅，並將於 6 月 15 日公佈最終名單。道瓊斯指數下跌 1.6% 至 24,361 點；標準普爾指數下跌 1.2% 至 2,690 點；納斯達克指數下跌 0.5% 至 7,397 點。

油價週二下跌，紐約 7 月期油下跌 1.7% 至每桶 66.73 美元。金價下跌，紐約 8 月期金下跌 0.4% 至每盎司 1,304.1 美元。

香港和內地股市週二下跌。各行業普遍走低，教育股錄得較大跌幅，其中民生教育（1569.HK）下跌 6.1%；醫藥股亦受壓，恆大健康（708.HK）大跌 9.2%，不過阿里健康（241.HK）擬折價 14.3% 向母企阿里巴巴收購醫療平臺，股價上升 3.5%。個股方面，康師傅（322.HK）第一季股東應佔溢利按年大增 64.3% 勝預期，股價上漲 5.4%。恒生指數下跌 1.0% 至 30,485 點，國企指數下跌 1.3% 至 11,959 點，香港股市成交金額增加 3.8% 至 876 億港元。上證綜合指數下跌 0.5% 至 3,120 點，滬深兩市成交金額增加 1.4% 至人民幣 4,032 億元。Sohn 投資論壇今日開幕。

◆ 行業及公司新聞

◇ 科通芯城（400.HK）公佈 2018 年第一季收入人民幣 14.2 億元，Non-GAAP 股東應佔溢利約人民幣 6,320 萬元，分別同比大減 56.6% 及 47.5%。

◇ 英皇證券（717.HK）公佈 2018 財年上半年（截止 3 月 31 日）業績，總收入 6.7 億港元，同比上升 6.5%，因佣金支出按年減少 50.6%（或與配售與包銷收入同比大減 46.9% 有關），抵消財務費用增幅大於收入的影響，股東應佔溢利按年上升 12.5% 至 3.7 億港元。建議派發中期股息每股 2.21 港仙，同比增加 60.1%。

◇ 瑞安建業（983.HK）宣佈以每股 2.50 港元（較最後收盤價溢價 4.6%）回購最多 1 億股（相當於現有股本 20.6%）。公司股份將於今天復牌。

◇ I.T（999.HK）公佈 2018 財年（截止 2 月 28 日）業績，營業額 83.8 億港元，同比上升 4.8%，受惠於毛利率按年提高 1.9 個百分點至 63.5%、經營開支增幅小於毛利及融資成本按年下跌（惟被有效稅率同比提高 3.6 個百分點部分抵消），股東應佔溢利按年增加 37.1% 至 4.3 億港元（上半財年收益及股東應佔溢利分別按年上升 0.2% 及 54.7%）。建議派發末期（全年）股息每股 17.8 港仙，同比增加 36.9%。現價相當於 13.8 倍 2018 財年市盈率。

◇ 農業銀行（1288.HK）發布公告指其公開發行 A 股股票申請獲得中國證監會通過。

◇ 毛記葵湧（1716.HK）公佈 2018 財年（截止 3 月 31 日）業績，收益 8,675 萬港元，同比下跌 8.9%，並因錄得上市開支 1,624 萬港元，股東應佔溢利按年大跌 80.9% 至 692 萬港元（2018 財年首八個月收入及股東應佔溢利分別同比下降 27.3% 及 84.2%）。經調整股東應佔溢利 2,316 萬港元，按年減少 36.1%（2018 財年首八個月同比下跌 56.2% 至 1,435 萬港元）。現價相當於 24.3 倍 2018 財年經調整市盈率。

◇ 碧桂園（2007.HK）宣佈每持有 8.7 股公司股份可獲派 1 股碧桂園服務股份。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)