TCL多媒體(01070-HK)入股電子消費及家電產銷商業務有新協議

TCL多媒體(01070-HK)公布，一間間接全資附屬公司TCL Argentina與交易對手方RVF、Sontec、RV Tech及JWG取消於2017年11月29日的協議，並透過間間接全資附屬公司TCLNetherlands與RVF、Sontec、RV Tech及JWG訂立新協議。根據新協議，TCL Netherlands須認購合資公司之TCL新股份，致使在緊隨交割後，TCL Netherlands及RV Tech將分別擁有RVF已發行股份之15%及85%；及TCL Netherlands及JWG將分別擁有Sontec已發行股份之15%及85%。

根據新股東協議之條款，除了其他事項外，TCL Netherlands將向RV控股公司授出RV控股公司認購期權。根據RV控股公司認購期權，RV控股公司將有權要求TCL Netherlands向其銷售RV控股公司可兌付股份。

此外，TCL Netherlands將向RV控股公司授出禁售權，據此，RV控股公司將有權在交割日期後8年之期屆滿後，於涉及TCL Netherlands之控制權發生變動時，

購買TCL Netherlands於合資公司之所有股份。

根據新授權協議之條款，TCL Netherlands作為授權方將向RVF作為被授權方授出一項獨佔、不可轉讓及不可轉授之授權(惟RVF將有權向其全資附屬公司，以及Sontec將有權向其全資附屬公司作出轉授除外)，以於阿根廷就該等產品使用載有「TCL」字樣之若干商標，使用期限為50年。

RVF及Sontec均於阿限廷從事電子消費產品及家用電器之生產及分銷，其產品包括電視機、音響、空調、冰箱、手提電話、平板電腦、微波爐及電子配件。

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