科通芯城(00400-HK)首季盈利跌52.8%

科通芯城(00400-HK)公布，截至2018年3月31日止首季按非公認會計原則計量權益股東應佔溢利約6320萬元(人民幣,下同)，按年下跌52.8%。收入14.17億元，按年下跌56.63%。

該公司指出，於2018年第一季度，硬蛋已從兩方面實現盈利，包括銷售芯片及具備本公司專利技術的AI模塊；以及透過提供技術服務及供應鏈金融等收取企業服務費用。硬蛋AIoT生態系統 的企業數目已突破3.5萬 家，包括人工智能(AI)算法公司、底層芯片公司、模塊公司、技術方案提供商及具備龐大採購需求的物聯網(IoT)項目，覆蓋智能汽車、智能家居、機器人、AIoT定制芯片等領域。

展望2018年第二季度，公司會繼續將資源聚焦兩大核心領域，一是利用芯片作為入口，打進新興電子製造業，拓展高增長產業的行業機會；公司一直致力將全球主要高端元器件公司匯聚在公司的生態系統上，除了有世界前列芯片製造商，在過去兩三年公司已經和超過四十多家國內核心芯片供應商達成深度合作。二是利用硬蛋AIoT平台扶持中國在智能硬件、物聯網的高端企業，促進公司AI產品及服務銷售。

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