〈台北國際電腦展〉搭配科技發展趨勢 法人點名6大概念族群

台北國際電腦展 (Computex) 將於 6 月 5 日登場，法人表示，搭配產業發展趨勢，建議投資人可留意 6 大趨勢及相關概念股，包括：電競與 VR、人工智慧、物聯網 (IoT、聯網晶片和記憶體、區塊鏈、5G 等族群。

觀察需求方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年來雲端伺服器需求強勁，例如 Facebook 以及 Amazon 積極投入雲端布局；此外，電競電腦需求持續強勁，帶動相關主機板公司繳出不錯的成績。整體來看，今年台北國際電腦展議題，可能往 AI、5G、EV、IoT 的議題持續發展。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸則指出，目前全球處於 4G 往 5G 的過渡期，待 5G 建設完成後正式商轉，將實現物聯網的應用想像；而移動通訊部分，可關注智慧型手機 AR/VR 應用相關，隨著蘋果的 3D sensing，Android 手機朝向 OLED、Full- Range 與搭載 AI 晶片為訴求，市場將聚焦高效能運算晶片。

郭修伸表示，電競同樣是台北國際電腦展可留意的趨勢。根據遊戲市場研究機構 Newzoo 預估，今年全球電競市場玩家投入 1379 億美元，電競近年來成長快速且獲政策支持，建議可留意受惠硬體領導廠商。

就盤面而言，近期市場焦點集中於電子零組件、矽晶圓、高殖利率個股，資金面可能壓縮其他類股走勢，而台北國際電腦展 (Computex) 提供市場對未來科技發展趨勢的參考，在半導體框架下高速運算、移動通訊、汽車電子、物聯網等領域仍是今年投資重點。

觀察個股部分，隨著 5G 時代越來越近，物聯網發展將更加蓬勃，包括網通及鴻海 (2317-TW) 將是主要受惠股。

法人指出，5G 因為傳輸速度比 4G 快 10 倍，但是傳輸距離比較短，因此對於小型基地台需求將增加，像是中磊 (5388-TW) 就有機會，另外因應 5G 帶動的傳輸量將增加，對於伺服器 Swtich 的需求也會增溫，包括智邦 (2345-TW) 及明泰 (3380-TW) 也都有機會受惠。

而鴻海則因為代工了多種的網通產品，一旦 5G 規格確定，相關的基地台訂單也會出現，有利於鴻海搶單。

展望後市，廖哲宏表示，隨著智慧型手機逐漸進入高原期，汽車電子、物聯網及人工智慧相關應用正逐漸崛起，仍然是長期成長趨勢；從矽晶圓及被動元件仍持續供不應求的狀況觀察，整體科技產業需求不弱，而新產品、新應用亦持續增溫中。