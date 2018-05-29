14個非洲國家考慮將人民幣作為儲備貨幣

據新華社5月29日報道稱，東部和南部非洲14個國家的央行和政府官員正考慮將人民幣作為該地區的儲備貨幣。

新華社援引東部和南部非洲宏觀經濟和金融管理研究所(MEFMI)的一份聲明稱，來自該地區14個國家的央行和政府官員將在津巴布韋首都哈拉雷的一次論壇上開會，討論將人民幣作為儲備貨幣的可行性。

此次論壇將於周二和周三舉行，參加的包括這些國家的副常任秘書長和央行副行長，以及非洲開發銀行的官員。MEFMI是一個區域研究所，有14個成員，包括安哥拉、博茨瓦納、布隆迪、肯尼亞、萊索託、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、盧旺達、斯威士蘭、坦桑尼亞、烏幹達、贊比亞和津巴布韋。

MEFMI發言人Gladys Siwela-Jadagu表示：“該地區大部分國家都有來自中國的貸款或贈款，用人民幣償還是具有經濟意義的。”

她補充稱：“中國的人民幣在與非洲的貿易中已成為所謂的‘共同貨幣’，中國是130多個國家的最大貿易夥伴，非洲國家面臨的主要挑戰是如何從新的國際貿易格局中獲益。”

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