方星海：境外上市紅籌科技公司發CDR很快成行

中國證監會副主席方星海今日在第15屆上海衍生品市場論壇上表示，原油期貨在上海期貨交易所順利上市，目前交易和持倉規模穩步增長，交易量已突破單邊10萬手，功能發揮初步顯現。在本月初，大連商品交易所的鐵礦石期貨開啓引入境外交易者業務，為期貨市場現有品種的國際化積累了寶貴的經驗。更多的期貨品種國際化正在紮實推進中。再過幾天，首批234隻A股將正式納入MSCI指數，中國股票市場將迎來最強有力和最持續的國際機構投資者的參與。為此，滬深港通的每日額度分别擴大了四倍。一個月前，中國證監會發布規定，首次允許外方在合資證券公司和基金公司中擁有51%的股份，使得國際投行能以業務條線垂直管理的模式，將中國業務納入全球業務的統一管理之中，還國際投資銀行以本來面目。允許外方在合資期貨公司中擁有51%股份的規定已經在公開徵求意見，即將生效實施。第一隻H股全流通試點正在順利實施，即將完成。

方星海稱，過不了多久，境外上市的紅籌科技公司將在滬深股市發行CDR，促進中國科技企業與中國資本更好地結合。證監會正在加緊工作，爭取年底前推出“滬倫通”首款産品，邁出世界最大的新興市場與最悠久的國際成熟市場對接的第一步。從産品、投資者、中介商、資金流等各個方面看，可以說，一個全面開放的中國資本市場已見雛形。

來源：證券時報·e公司

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