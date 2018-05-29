迎A股入摩 北上資金破紀錄 截至5月28日已達423億

A 股即將「入摩」，外資繼續掃貨。據香港《明報》統計港交所 (0388-HK) 數據，5 月截至 28 日，滬股通及深股通的合共淨買入金額，已達到人民幣 423.67 億元，5 月尚餘 3 個交易日，但已經超越 2014 年 11 月，成為歷來淨流入最多的一個月。相反，北水繼續淨流出港股，昨 (28) 日連續第 4 日走資。

據統計，昨日滬股通及深股通淨買入金額為人民幣 38.73 億元，連續第 14 日錄得淨流入，亦令 5 月累計淨買入金額達到人民幣 423.67 億元。過去錄得最多北上資金的月份，是滬港通啟動的第一個月，即 2014 年 11 月，當月滬股通淨買入金額達人民幣 405.53 億元人民幣。

證券界人士估計，不少追蹤指數基金在最後一日，即 5 月 31 日收盤前會就「入摩」一事大舉買入 A 股，因此 5 月淨買入金額有機會再上升。

自 2017 年 6 月 MSCI 宣布把 A 股納入新興市場指數後，北上成交開始增加，至今年提速，截至 5 月 28 日，首 5 個多月已累計淨買入人民幣 1232.12 億元，是去年淨流入的 6 成。

昨日外資主要買入貴州茅台 (600519-CN)、中國平安 A 股 (601318-CN)、招商銀行 A 股 (600036-CN)、格力電器 (000651-CN)、五糧液 (000858-CN) 及美的集團 (000333-CN) 等，事實上外資買入 A 股，一向以白酒股及家電股為主。

香港《明報》引述光大新鴻基金融財富管理策略師溫傑表示，6 月後的外資淨流入可能減少，但他相信不會出現「實現時賣出」(sell on fact) 的現象，因為主動基金不會視 A 股入摩為短期事件，會傾向長線持有，况且近期 A 股持續走弱，若單計近數月買入的股票，沒有條件止賺離場。

