阿里健康(00241-HK)擬斥106億港元購阿里附屬全部股權

阿里健康(00241-HK)公布，於2018年5月28日，公司與Ali JK Nutritional Products Holding Limited（公司最大控股股東阿里巴巴控股的直接全資附屬公司）訂立購股協議，據此，公司將收購Ali JK Medical Products Limited全部股權，總對價為106億港元，併將透過公司在完成時向賣方發行18.28億股對價股份支付對價。

Ali JK Nutritional Products Holding Limited持有天貓目標業務,目標業務包括目標商家對於在天貓推廣及分銷目標産品而與所有商家建立之商家關系；及若幹管理目標商家關系的相關營銷及運營人員。而目標産品界定為於天貓銷售的醫療器械及保健用品；成人用品；及醫療及健康服務。

阿里巴巴集團目前擁有阿里健康48.1%的經濟利益及61.5%的投票權。交易完成后，阿里巴巴集團於阿里健康的股權及投票權，將分別增至56.2%及67.5%。

本次交易是阿里巴巴集團在｢Double H｣戰略執行上的最新部署，這一戰略的焦點在於推動｢健康｣（Health）與｢快樂｣（Happiness）。阿里健康專業的健康醫療生態系統，以及為天貓醫藥館商家提供全渠道服務的優越專長，將令阿里巴巴集團從中獲益。

擬由天貓醫藥館售予阿里健康的類目為：醫療器械及保健用品、成人用品、醫療及健康服務。於截至2018年3月31日止財政年度，上述類目的商品交易額（GMV）達到人民幣206億元（約合32億美元），平台商家超過3,300個。

此外，天貓主體亦於同日與外商獨資企業訂立框架技術服務協議，與阿里健康科技（中國）訂立服務修訂協議。根據框架技術服務協議，天貓主體將向外商獨資企業提供有關天貓營運的軟件技術支援服務，併收取天貓軟件服務費。根據服務修訂協議，訂約方同意修訂在重續服務協議項下就其提供服務的相關類目。

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