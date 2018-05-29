農村電子商務發展獲財政資金支持

據財政部28日發布通知稱，2018年繼續開展電子商務進農村綜合示範工作，要深入建設和完善農村電子商務公共服務體系，培育農村電子商務供應鏈，促進産銷對接，加強電商培訓，帶動貧困人口穩定脫貧，推動農村電子商務成為農業農村現代化的新動能、新引擎。

通知提出，2018年，在全國培育一批能夠發揮典型帶動作用的示範縣，農村電子商務在農村産品上行、帶動貧困戶就業增收、便民服務等方面取得有效進展。示範地區建檔立卡貧困村和整體行政村電商服務覆蓋率達到50%左右，農村網絡零售額、農産品網絡零售額等增速高於全國農村平均水平。各省(區)可結合實際情況，製定合理可行的工作目標。

通知指出，中央財政資金重點支持以下方向：1、促進農村産品上行。中央財政資金支持農村産品上行的比例原則上不低於50%。2、完善農村公共服務體系。公共服務中心建設應堅持實用、節約原則，資金使用比例原則上不得高於15%;三是開展農村電子商務培訓。

據了解，2017年全國農村實現網絡零售額12448.8億元人民幣，同比增長39.1%。截至2017年年底，全國農村網店達985.6萬家，較2016年年底(816.3萬家)增加169.3萬家，增長20.7%，帶動就業人數超過2800萬人。

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