港股盤前—炒股不炒市 澳門博彩股在大橋效應下可看好

今天推介 : 銀河娛樂（27）

1）港股週一表現反覆向好。恆指高開約 170 點後曾倒跌至接近上週五的低位，但其後在多隻權利重股帶動下回勇復升，午後尾段進一步走高，最終收報 30792 點，升 204 點或 0.67%。但大市成交額只有 844 億元，按日下跌約 10% 並且是全日市計的今年以來最低成交。滬深港通成交金額也按日下跌約 3% 至 125 億，淨流出金額則約 2 億。板塊方面，醫藥股和教育股再受追捧，國內物業管理公司也有熱錢流入。風電相關股也有反彈（筆者覺得上週五的沽壓是錯殺），軟件和大數據相關股也有不俗表現。中石油（857）受惠內地上調民用天然氣價格，獲多間大行唱好而大升，相反燃氣股和其他石油相關股則有沽壓。另外，澳門愽彩和手機設備股也普遍造好。做空方面，佔大市成交又回升至 12.9%。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區再下移至 30900-30999，牛証則重建在 30500-30599。

簡評：二百多點的升幅又把恆指帶回接近五月開局的 30808 點。五窮月暫且不太差，但戲肉也不排除可能在最後一兩天的交易日。中興事件、美朝峰會、A 股入摩、意大利政局不明朗、石油價格反覆和迫在眉睫的加息等因素全都是有危也有機。筆者看好的信心沒有動搖，仍然覺得後巿可創新高。澳門博彩股是其中有潛力的板塊之一，週末看到新聞報導說正硏究大橋巴士收費，相信通車期不遠了。市場普遍預期大橋對博彩收入的增長有限，但身為賭徒的筆者卻不同意，所以濠賭股應還有不俗的上調空間。銀河娛樂（27）、永利（1128）和美高梅（2282）是筆者的推介。另外，筆者上週五推介的俄鋁（486）昨天股價大升 13.6%。簡單說，此股最終只會有 2 個極端的結果，一是結業，而另一是從返制裁前的 4 元以上。川普團隊給投資者的印象是雷聲大雨點小，聰明的讀者應該知道筆者的想法！

2）美國和英國股市週一休市。歐洲主要股市受意大利政局不穩而受壓。油價也因沙地阿拉伯與俄羅斯可能增產的消息被繼續困擾而下行。

3）新股訊息

21 世紀教育（1598）- 今天開始買賣。招股價定為 1.13 港元，據耀才暗盤交易市場報價，最高見 1.5 元，升 32.7%，收報 1.36 元，升 20.4%。

內地展覽及活動策劃公司天平道合（8403）今天起招股，招股價介乎 0.12 至 0.16 元，一手 2 萬股，入場費 3232.25 元，預計 6 月 12 日上市。該公司上市前引入兩位投資者，其中一位是美圖（1357）大股東蔡文勝。