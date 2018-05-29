晨鳴紙業(01812-HK)逾25億人民幣入股廣東南粵銀行

晨鳴紙業(01812-HK)公布，公司直接全資附屬公司湛江晨鳴與廣東南粵銀行訂立認購協議，據此，湛江晨鳴以總代價25.46億元(人民幣.下同)，共購入廣東南粵銀行股份擴大後總股份14.55%。其中，廣東南粵銀行向晨鳴紙業全資附屬湛江晨鳴定向增發約4.255億股股份，佔擴大後總股份4.52%，每股作價1.86元，合共涉資約7.92億元。同時，湛江晨鳴分別與德力西、山東和信、赤壁晨力及南海全匯訂立股份轉讓協議，湛江晨鳴從上述4家公司收購廣東南粵銀行合共約9.43億股，相當於擴大後總股份10.03%，每股作價同為1.86元，涉資17.54億元。

每股作價1.86元，其中1.00元計入「實收資本」，0.40元計入「資本公積」，0.46元用於消化廣東南粵銀行不良資產。

湛江晨鳴同意，在完成認購事項成為廣東南粵銀行股東後，廣東南粵銀行不接受湛江晨鳴用所持有的廣東南粵銀行股份作質押提供授信。湛江晨鳴同意，在完成認購事項成為廣東南粵銀行主要股東後，不以所持廣東南粵銀行股份為自己或第三人作擔保進行股份質押。

廣東南粵銀行為一於中國成立的非上市其他股份有限公司。該行2017年度除稅後期間淨利潤13.27億元，其經營範圍為吸收公眾存款，發放短期、中期和長期貸款，辦理國內結算，辦理票據貼現，發行金融債券，代理發行、代理兌付、承銷政府債券，買賣政府債券，從事同業拆借，提供擔保，代理收付款項，代理保險業務，提供保管箱業務，辦理地方財政信用周期使用資金的委托存貸款業務，經中國人民銀行批准的其他業務，從事基金銷售業務，開辦銀行承兌匯票業務，外匯存款，外匯貸款，外匯匯款，外匯兌換，國際結算，同業外匯拆借，外匯票據的承兌和貼現，外匯借款，外匯擔保，結匯、售匯，自營外匯買賣或者代客外匯買賣，資信調查、諮詢、見證業務，經中國銀行業監督管理委員會批准的其他外匯業務經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批准的業務，經營範圍以批准文件所列為准)(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

董事會認為，認購事項及該等股份轉讓事項是基於公司多化發展和長期戰略規劃的需要，進一步拓展公司業務範圍，整合公司金融資源，融合公司工業企業、金融企業優勢，本次認購事項及該等股份轉讓事項完成後，公司可以更好地整合相關金融資源優勢，創造更好的經濟效益，實現公司利益最大化，符合公司及股東利益。

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