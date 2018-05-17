〈房產〉政策緊縮+美中貿易摩擦 Q1中國境外地產投資年減近3成

美中貿易摩擦升高，也殃及中國在美國的地產投資，根據外資商仲戴德梁行最新發布的《中國境外投資報告》顯示，今年第 1 季中國境外地產投資金額降至 56 億美元，年減幅 27%，創自 2015 年以來同期新低，報告並預測今年全年海外投資金額將年減 3-4 成。

同時，戴德梁行預計，在美中貿易摩擦之下，中國的投資人將把視線轉向至香港、英國、澳洲、其他亞洲國家以及一帶一路等利多受惠國家。

此現象主要是因中國政府進一步持續收緊對外投資，許多投資者觀望情緒轉濃；報告也指出，美中貿易摩擦未獲解決，導致美國經濟不確定性進一步增加，這恐減緩國內投資人對美國地產市場的熱情，對美國地產投資的縮減勢必會對全年中國投資人在境外交易產生較大影響。

中國境外地產投資達 422 億美元歷史高峰，年增幅度達 1 成，此報告預估，中資境外地產投資金額將在今年較 2017 年全年下降近 30-40%；然而，平台或組合包類投資將成境外地產投資新趨勢，未來中資企業可能會加大收購海外有經驗的優質開發商，或是運營商、醫療地產、長租公寓、物流開發商或學生公寓。

戴德梁行大中華區海外投資及顧問服務部負責人張令青表示，現階段是中資海外地產投資陣痛期，相關政策改革目的是避免「陣痛」變成「長痛」，一系列的規範化措施短期內影響交易量，但政府對企業「走出去」方向沒有改變。

依戴德梁行統計，中國今年海外地產投資第 1 位為香港的 32 億美元，占中國第 1 季海外地產投資金額的 58%，其次依序為澳州、新加坡、英國及美國；而對英國投資中，由於匯率誘因降低，今年全年的投資金額也將較去年下滑。