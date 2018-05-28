【港股解碼】哈爾濱銀行暫時止跌，能否企穩反彈有待進一步觀察

風起雲湧的資本市場，因“一股升天，仙及雞犬”的不在少數，比如吉利汽車收購戴姆勒的好消息傳出後，連帶長城汽車、北京汽車、耐世特等相關股票一概上揚；但因“連絡有親，一損皆損”也很常見，比如我們今天的主角——哈爾濱銀行（06138-HK），就因爲和五洲國際（01369-HK）“沾親帶故”，股價遭遇大幅下挫。

五洲國際暴跌，殃及哈爾濱銀行

5月25日，總部位于江蘇無錫，業務覆蓋地産開發、商業管理、電子商務、倉儲物流、物業管理等商貿物流全産業鏈，核心産品爲商貿物流産業園、城市/鎮綜合體、住宅的五洲國際，盤中股價瘋狂跳水暴跌85%並停牌，市值減少近90%。受此影響，作爲其授信銀行的哈爾濱銀行（06138-HK）股價亦跌幅近11%。

哈爾濱銀行股價走勢

5月28日，哈爾濱銀行就此次股價異常波動作出說明：根據雙方達成的協議，在未來10年內，哈爾濱銀行爲五洲國際及其下屬企業的生産經營、項目建設等提供不超過人民幣20億元的綜合授信安排（包括對購買五洲國際及其下屬公司開發項目內的商鋪、公寓、辦公、住宅等全部房産在內的商戶、業主的按揭貸款）。截至該公告刊發日，哈爾濱銀行實際與五洲國際及其下屬公司的合作僅有下屬牡丹江分行于2014年8月起向牡丹江五洲國際商貿博覽城的商戶、業主提供的按揭貸款業務，截至目前共有存量業務253筆，貸款余額人民幣3,954.56萬元，該等貸款目前均處于正常狀態。此外，哈爾濱銀行表示自身經營情況穩健、正常。

究竟經營穩健不穩健，口頭說了不算，業績是唯一的支撐力。

哈爾濱銀行業績如何?

哈爾濱銀行總部位于哈爾濱，于1997年2月取得中國人民銀行核發的金融許可證從事金融業務，現已在天津、重慶、大連、沈陽、成都、哈爾濱、大慶等地設立了17家分行，在北京、廣東、江蘇、吉林、黑龍江等14個省份及直轄市發起設立了32家村鎮銀行。

截至2017年12月31日，哈爾濱銀行資産總額爲人民幣5,642.552億元（人民幣，下同），增幅4.7%；客戶貸款及墊款總額爲人民幣2,373.978億元，增幅17.7%；客戶存款總額爲人民幣3,782.584億元，增幅10.2%。

報告期內，哈爾濱銀行盈利能力呈現平穩上升態勢，錄得利息淨收入113.07億元，較2016年微降2.3%；實現淨利潤53.09億元，較上年增長7.0%；實現歸屬于權益股東的淨利潤人民幣52.50億元，增幅7.6%。每股淨資産和每股收益分別爲人民幣3.75元和0.48元，同比分別增長了12.95%和9.09%。

資本充足指標上，受益于淨利潤增長，報告期內哈爾濱銀行核心一級資本充足率9.72%，較2016年的9.34%增加0.38個百分點；一級資本充足率9.74%，較2016年的9.35%增加0.39個百分點；資本充足率12.25%，較2016年的11.97%增加0.28個百分點，說明其抵禦金融風險的能力逐步提高。

但值得注意的是，集團不良貸款率有所上升。報告期內集團不良貸款余額爲40.370億元，較上年末增加人民幣9.550億元；不良貸款率爲1.70%，較上年末上升0.17個百分點；貸款減值損失准備率爲2.84%，較上年末上升0.29個百分點；撥備覆蓋率爲167.24%，較上年末上升0.47個百分點。

此外，哈爾濱銀行亦積極追隨市場步伐，加快轉型調整，持續優化業務發展。在信貸市場、資本市場、債券市場、股權市場等領域整合資源，並購基金、並購貸款、企業ABS等業務成功落地。零售業務深化轉型，加快財富管理體系升級，推進事業部專業化管理，構建零售資産流轉常態化機制，實現業績跨越式增長。業務結構進一步優化，優質客戶增量爲同期3.7倍。同業業務創新突破。取得外彙交易中心人民幣盧布同步交收業務資格和票交所會員資格，發行東北地區首單綠色金融債和我行首單銀登中心流轉産品，推動完成熊貓債、並購重組、上市公司定增、産業基金等多項新型投資業務品種。

整體來看，哈爾濱銀行業績增長較爲平穩。預期後市表現，伴隨著地緣危機的消失，東北經濟將迎來一波複蘇，哈爾濱銀行根治于此，業務規模和收入亦會擴大。從目前股價走勢看，截至今日收盤，該股漲幅2.09%，報收1.95港元 ，股價跌勢已經暫時止住。至于能否企穩反彈，還有待于進一步觀察。

作者：董虹

編輯：夏雨辰

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