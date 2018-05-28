一季度末央行上海對手機支付商戶改造率累積達78%

上海市移動支付能力正進一步提升。28日從人民銀行上海總部(下稱“上海總部”)獲悉，2018年以來，上海總部切實踐行“支付為民”的工作理念，推動支付機構回歸支付業務本源，以移動支付便民示範工程為抓手，重點推動了三方面工作。

在推進移動支付便民示範工程方面，為適應手機移動支付服務的廣泛使用，上海總部積極推動收單機構移動支付受理環境改造。截至2018年一季度末的累積數據顯示，上海總部對使用手機支付的商戶改造率達78.28%；對使用二維碼支付的商戶改造率達26.01%；建成28個示範商圈，7個示範街區，推動包括全家、羅森、7-11、良友、家樂福、聯華、漢堡王、屈臣氏、巴黎貝甜、上海教育超市等五十多家知名連鎖商戶完成聯網通用二維碼受理改造。

上海總部還推動基於聯網通用標準的移動支付在本市公交地鐵、交通罰款、醫療健康、菜場、校企園區、食堂、繳稅、出入境、公用事業交費等重點領域廣泛應用。截至一季度末，地鐵銀行卡渠道交易1620萬筆，日交易峰值超過57萬筆；虹橋T1、T2停車場IC卡和手機閃付繳費交易近10萬筆；高速約20個人工收費車道試點聯網通用標準掃碼繳費；超過10000台各類自助售貨機支持銀行統一APP支付和掃碼支付，交易超過36萬筆；超過30家菜場支持聯網通用標準掃碼支付，交易超過19萬筆。

在優化支付清算基礎設施服務方面，上海總部全面梳理了銀行賬戶許可業務處理流程，從簡化審批程序、提高開戶審核、資料傳遞效率等方面，最大程度壓縮企業開戶時間，人民銀行從原來需2個工作日的許可審批時間縮短至0.5天。上海總部還要求商業銀行切實優化企業開戶服務，充分利用網上銀行、手機銀行、自助櫃員機、微信公眾號等電子渠道為企業提供開戶預約服務，力爭做到“一次性預約、一次性告知、一次性受理、一次性辦結”。

在保護支付結算領域消費者權益方面，上海總部嚴格按照《中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法》等相關製度做好轄内支付業務的12363投訴和群眾來信處理工作，2018年第一季度共受理來信來訪投訴1200多個。對投訴、舉報内容，上海總部認真調查核實，併將處置結果及時答復投訴人，告知調查情況及處理措施等;對於在投訴和舉報處理過程中發現銀行或支付機構存在的違規問題，按照相關法規製度，採取約見談話、行政處罰等措施，切實保護了支付結算領域消費者的權益。

根據人民銀行總行統一部署，上海總部黨委在年初的支付結算工作會議即明確提出，要堅持以人民為中心的發展思想，牢固樹立“支付為民”的工作理念，促進支付服務惠民便民。要圍繞支付服務供應主體，持續推進上海市支付産業供給側結構性改革，嚴肅整治支付服務市場亂象，促進支付機構健康發展。

據悉，下一步，人民銀行上海總部將繼續著力優化營商環境，堅持“支付為民”的理念，提升上海市移動支付服務能力，力爭使上海市在移動支付便民利民方面走在全國前列。

來源：中國證券網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)