研調：NAND Flash品牌廠Q2營運持穩 下半年需求穩健向上

研調機構 TrendForce 旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 今 (28) 日表示，預期第 2 季 NAND Flash 品牌廠營收表現將持穩，而下半年在傳統旺季啟動，加上蘋果新機備貨的需求助攻下，NAND Flash 價格可望回穩，並在 OEM 廠採用更高容量產品帶動下，可望推動 NAND Flash 需求穩健向上。

2018 年第一季隨著需求進入淡季循環，價格向下修正，第一季 NAND Flash 品牌廠營收季減 3%；預期下半年旺季推升價格回穩。

從今年首季表現來看，DRAMeXchange 指出，由於第 1 季為需求淡季，價格向下修正，NAND Flash 品牌廠營收季減 3%，而第 2 季市場仍處於小幅供過於求，eMMC/UFS、SSD 等合約價持續下跌，但在供應商盼以更具吸引力報價刺激高容量產品的位元需求成長下，預期營收表現仍可持穩。

展望下半年，DRAMeXchange 表示，在傳統旺季啟動，加上蘋果新機備貨需求助攻，NAND Flash 價格可望回穩，且先前受到價格高漲衝擊，NAND Flash 需求成長受壓抑，目前價格走勢有助於 OEM 在 PC 與智慧型手機等新一代的產品上，採用更高容量產品，推動 NAND Flash 需求穩健向上。

分析市占率前三的品牌廠營收表現，DRAMeXchange 指出，三星電子 (Samsung) 第 1 季受到伺服器與資料中心、智慧型手機需求淡季影響，位元出貨量小幅度下跌，加上 Client 及 Enterprise SSD 等產品價格紛紛向下修正，營收較上季衰退 5.6%、為 58.2 億美元。

東芝記憶體 (Toshiba) 第 1 季雖也受到智慧型手機淡季衝擊，但受惠開始出貨 64 層 3D-NAND Flash wafer 給各模組廠，整體出貨維持微幅上升，且平均銷售單價成長近 10%，整體營收達 30.4 億美元，季增 9.4%。

威騰電子 (Western Digital) 第 1 季同樣受到傳統淡季影響，筆記型電腦及伺服器 SSD 出貨量下降，使位元出貨量季減逾 5%，而在零售業務方面，儘管多品牌策略持續奏效，但產品價格仍受 NAND Flash 供過於求與第 1 季庫存調整因素影響而下降，平均銷售單價下跌近 5%，首季 NAND Flash 營收為 23.6 億美元，較上季下跌 9.8%。