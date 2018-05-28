〈金價破1300〉避險需求下降 金價恐挫至1200美元

金價近來大跌至今年以來最低水準，這可能讓一些人大感意外，畢竟今年起地緣政治風險不斷，但黃金卻仍缺乏一個理由，好讓金價衝破連續數月來維持的窄幅交易範圍。

在上週四川普取消川金會的消息傳出後，金價收在一週半高點至每盎司 1304.40 美元，但是今年迄上週五，金價仍約跌 0.4%。

美國鑄幣廠前董事 Edmund Moy 認為，地緣政治的不明確性未曾間斷，風險真實存在，市場也擔心川普攪局會讓一切變得更糟。今年稍早，這樣的情形有助於推升金價，因為以歷史角度來說，在時機不明確的時候，投資者會湧入黃金市場以避險，所以今年一月下旬黃金期貨價格一度達 1362 美元，創下 2016 年 8 月初以來最高價位。

但是雷聲聽久了也就習慣了。ICAP 資深技術分析師 Brian Larose 表示，投資者逐漸習慣「充滿暴力、政治混亂和不明確性的世界。」雖然金價對川金會取消的消息出現「膝反射」般的反應，但是想要金價上漲更多，還需要更多力量。

同時兼任 ICOx 創新公司董事會成員 Moy 稱，在市場已歷經一年以上川普總統任期後，地緣政治的恐懼已經沒那麼劇烈，因為「大家開始習慣他的行為舉止了。」他指出，雖然市場擔心川普退出伊朗核協以及將美國大使館移到耶路撒冷這些舉動可能引起戰爭，但是似乎「除了緊張氣氛升溫以外，這個世界目前還是蠻和平的。雖然這過程還是有可能被扭轉，例如與北韓的高峰會，但到目前為止，川普的舉措沒有出現預期最糟糕的後果。」

地緣政治風險似乎有下降，所以投資者開始聚焦風險資產，例如股市，因此金價也下跌到今年來最低水位。6 月黃金期貨價格在本月 17 日收在每盎司 1289.40 美元，創下去年 12 月 26 日以來最低價格。

加密貨幣也吸走了一些投資者注意力。Larose 表示認為，黃金的風采被加密貨幣搶走了一大部分，「許多法定貨幣的避險移轉到了加密貨幣。」

當然，美元上漲也是黃金走跌的一大原因。ICE 美元指數今年迄今漲幅 2.3%，美國公債殖利率也上漲，10 年期公債殖利率今年迄今上升約 52 個基點。ICE 美元指數上週五升至今年最高水準，10 年期公債殖利率在 5 月 18 日則登上近 7 年高點。

Moy 表示，「以歷史角度來說，美元和金價是強烈反向走勢，這就是過去幾個月發生的狀況。」

Fed 進一步升息的預期也有助於美元走強，同時加深金價下跌。State Street Global Advisors 黃金投資策略部門主管 George Milling-Stanley 認為，「市場還不確定今年到底會升息三次還是四次，金價還沒有反映這一點。」

再看看金價和公債之間的關係，Larose 指出，雖然金價和公債自 2005 年以降是相反走勢，但在 2017 年 12 月至 2018 年 4 月期間，黃金和 10 年期公債殖利率一起上升，「這兩者突然齊步走的趨勢似乎是到頭了，接著會回歸到反向走勢關係。」

公債殖利率繼續上升，就可能讓黃金黯然失色，因為買黃金還不如買公債賺得穩又多，這顯然就是過去幾週發生的狀況，尤其是公債殖利率突然大升的那幾天，金價也應聲而跌。

GoldSeek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 預期，「未來幾個月，金價會持續看到下行壓力。」他警告，金價恐怕會進一步下跌至每盎司 1200 美元的水準，要等上漲恐怕要到今年稍晚才有比較好的機會，因為到時候可能會有「通膨上升和升息空間受限」的跡象。