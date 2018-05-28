缺貨、漲價題材持續火熱 被動元件股衝高亮漲停

被動元件缺貨及漲價兩大題材今日盤中持續發酵，相關股股價齊飆漲，國巨 (2327) 股價再登 1,000 元大關之上，最高攻上漲停 1,065 元。華新科 (2492) 最高亦亮燈 374 元，再創歷史新高價。 被動元件除國巨、華新科，其他相關股價今日盤中也漲不停，包括，凱美 (5317)、華容(5328)、奇力新(2456)、立隆電(2472)、大毅(2478)、禾伸堂(3026)、鈺邦(6449)、美磊(3068)、光頡(3624)、九豪(6127)、立敦(6175)、雷科(6207)、今展科(6432) 及蜜望實 (8043) 都陸續攻上漲停板。



法人表示，被動元件受 5G、汽車電子、物聯網等應用，使積層陶瓷電容 (MLCC) 需求大幅增加。上週華新科在法說會上比喻，MLCC 缺貨情況，就像「看不到隧道的盡頭」，並預期今年到第 4 季業績都持正向看待。法人指出，接下來被動元件不僅將呈現供給吃緊狀態，相關被動元件公司營收、獲利及報價都有望再持續攀升。