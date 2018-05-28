《巴倫周刊》評最佳CEO：馬化騰貝佐斯紮克伯格上榜

5月28日消息，美國財經雜志《巴倫周刊》(BARRON‘S)評選出了最新的全球30位最佳CEO，馬化騰、貝佐斯、紮克伯格等科技界領袖登上榜單。

《巴倫周刊》把30位最佳CEO分成了三類：有遠見的創始人(Visionary Founders)、成長領袖(Growth Leaders)、轉型專家(Turnaround Experts)。

有遠見的創始人這類包括亞馬遜CEO貝佐斯，伯克希爾CEO巴菲特，貝萊德集團CEO Larry Fink，視頻流媒體平台Netflix CEO里德·哈斯廷斯，騰訊CEO馬化騰，英偉達CEO黃仁勳，Alphabet CEO拉里·佩奇，FacebookCEO紮克伯格等等。

馬化騰上榜的理由和騰訊出色的財務業績等相關。騰訊今年第一季度總收入為人民幣735.28億元(116.93億美元)，比去年同期增長48%;盈利為人民幣239.73億元(38.12億美元)，比去年同期增長65%;淨利潤率由去年同期的29%增長至33%。騰訊市值約38000億港元，是全球前十大上市公司之一。根據2018福布斯全球億萬富豪榜，馬化騰財富約為453億美元。

成長領袖這類包括摩根大通CEO Jamie Dimon，摩根士丹利CEO James Gorman，迪士尼CEO Robert Iger，Adobe CEO Shantanu Narayen等等。

轉型專家這類包括通用汽車CEO Mary Barra，微軟CEO Satya Nadella等等。

來源：TechWeb

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