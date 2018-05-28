中遠海運國際(00517-HK)擬8983萬元認購常熟耐素生物33%股權

中遠海運國際(00517-HK)公布，於2018年5月28日，公司與常熟耐素生物材料科技有限公司(目標公司)及現有股東訂立增資認購協議。根據增資認購協議，公司有條件同意向目標公司註資合共人民幣8983萬元(相當於約1.1億港元)認購目標公司的33%股權(當中人民幣6035.96萬元將註資作為目標公司的註冊資本)。於交易完成後，公司將持有目標公司經擴大註冊資本的33%。現有股東將不會參與本次對目標公司的增資。

目標公司主要從事研發、生産及銷售生化産品，一直緻力於開發多條以腰果殼油為原料的産品線。目標公司於江蘇常熟新材料産業園區設有生産廠房，生産以腰果殼油為原料的植物型錶面活性劑。有關産品環保，可降解性強，使用過程中廢水排放量及廢氣釋放量少，與傳統的合成錶面活性劑(如壬基酚類型)或其他石油業副産品相比具有特殊優勢。目標公司的其他産品包括用於塗料生産的環氧樹脂添加劑，以及樹脂改性劑等。

公告稱，船舶塗料及重防腐塗料目前為公司的主要業務分部之一。為增強及提升航運服務産業集群、加快各類資源整合步伐及提升航運相關産業服務水平，公司積極尋求現有産業鏈上下遊的延伸及拓展。目標公司為船舶塗料及重防腐塗料的原材料供應商之一。公司視交易為塗料板塊向上遊的延伸，從而強化公司的現有板塊産業鏈。

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