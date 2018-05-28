工信部：加快實施工業控製系統信息安全行動計劃

近日，工業和信息化部信息化和軟件服務業司組織召開工控安全風險評估座談會，國家電網公司、北京航空航天大學、北京理工大學、和利時、啓明星辰等15家單位近30位專家參加了會議。參會單位圍繞著全球範圍内工控安全形勢，中國在工控安全方面上取得的積極進展、面臨的困難和不足等内容進行了廣泛交流，聽取了工業信息安全工作意見建議。

參會代表認為當前全球工控安全形勢日益嚴峻，中國工業領域核心工控系統長期依賴進口，工業企業安全意識薄弱，安全防護不到位，工業信息安全産業起步晚、規模小，支撐能力不足，建議政府從行業管理、産業促進、人才培養等方面綜合施策，加強工業信息安全保障能力建設。

下一步，工信部部信息化和軟件服務業司將在前期工作的基礎上加快實施《工業控制系統信息安全行動計劃(2018-2020年)》，建立“一網一庫三平台” (國家在線監測網絡，應急資源庫，仿真測試、信息共享、信息通報平台)，促進産業加快發展，全面提升工業信息安全保障能力。研究編製工業控制系統信息安全分類分級指南，明確不同類别和層級工控系統安全要求，科學指導安全防護工作。

來源：工信部網站

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