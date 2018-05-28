研揚通過每股配發4.75元股息 專注四大領域盼業績增

工業電腦廠研揚 (6579) 今日召開股東常會，通過 2017 年財報及決議配發每股現金股利 4.75 元。股東會也補選一席獨立董事。研揚 2017 年合併營收 54.11 億元，年減 6.15%，仍創歷史次高，毛利率 31.17%、營益率 8.47% 均創近 4 年低點，稅後淨利 5.6 億元、年增 9.73%，每股盈餘 5.6 元，優於前年 5.32 元，創歷史新高。



董事長莊永順指出，去年營收成長表現不是很亮麗，主要是受到大客戶拉貨延遲影響而造成整體營收小幅衰退，但大部分的區域和事業單位都還是有兩位數的成長，獲利及 EPS 也還是維持 5 元以上，對未來還是相當樂觀。



從區域的角度來看，以台灣及歐洲成長最佳，分別成長 40% 及 28%。從產品線的角度來看，以工業主機板事業處及客戶委託設計事業處的成長最佳，分別成長 42% 及 26%。



展望今年，莊永順認為，全球景氣漸趨好轉，將專注經營智慧零售、製造、交通、網安 4 大領域，發展解決方案、結合夥伴形成完整生態系統。人工智慧加物聯網 (AIoT) 將是未來產業發展主軸，將開發相關產品及解決方案，專注人工智慧應用領域，盼成智聯網領導者。



研揚目前在全球 12 國設有 16 個銷售據點，近年歐洲業務持續成長、網安市場拓展迅速，美國則以智慧零售成長最快，大陸則在視覺應用上有所斬獲。智慧零售、視覺應用及網安為近 2 年主成長動能，去年亦接獲不少專案，預期業績可望持續發酵。



莊永順指出，隨著消費行為的改變網路購物愈來愈普及，再加上人工智慧及物聯網的應用很多都是新的嚐試，如何找到一個合適的開發平台及快速取得軟硬体從事開發驗證是開發人員的一大挑戰。研揚的 UP Shop 是一個以社群銷售的電子商務平台，也是一個創新的商業模式。客戶上網買 UP Board，快速取得產品並藉由社群的交流解決技術問題，這樣的新商業模式為研揚帶進很多新客戶及新的商機。

