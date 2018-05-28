【異動股】中藥板塊集體走強 方盛製藥(603998-CN)等4股漲停

午後，中藥板塊集體走強，截止發稿，方盛製藥(603998-CN)漲停報10.63元，泰合健康(000790-CN)漲停報6.82元，華通醫藥(002758-CN)漲停報11.89元，易明藥業(002826-CN)封漲停報21.93元，博濟醫藥(300404-CN)漲8.74%報24.00元;康弘藥業(002773-CN)、北陸藥業(300016-CN)漲近6%，片仔癀(600436-CN)盤中一度大漲8%，現漲5.79%報127.3元;廣譽遠(600771-CN)、同仁堂(600085-CN)、佛慈製藥(002644-CN)等個股紛紛拉升漲逾4%。

消息面上，新華社報道，來自湖北省蕲春縣的22家中醫藥企業昨日集體登陸武漢股權託管交易中心挂牌交易，組成湖北區域股權市場首個中醫藥板塊。至此，湖北區域股權市場的挂牌交易企業達到4339家。武漢股權託管交易中心董事長龔波介紹，目前累計成交86.80億股，成交總金額181.33億元，共為365家企業完成股權融資1941筆，實現融資總金額788.45億元。

此外，第五屆京交會中醫藥服務板塊以“海内外攜手，共走中醫藥傳承、創新、發展之路”為主題，秉承“服務行業機構為本，搭建平台促進服務交易為核心”的宗旨，遵循“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念，將在5月28日至6月1日陸續推出“中醫藥主題日啓動儀式”“展覽”“特色活動”“會議”四大活動内容。

在中醫藥主題日啓動儀式上，將發布驗收通過的第一批國家中醫藥服務貿易重點區域和重點企業名單。

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