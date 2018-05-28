香港上市公司分拆業務「保證配額」傳聞正研究取消

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現時香港交易所(00388-HK)要求公司分拆業務上市時提供股份「保證配額」予母公司股東，但A+H股公司分拆時卻往往未能向股東提供「保證配額」。市場人士指出，為免造成「不對稱」，加上有關規定是多年前制訂，已追不上時代發展，亦沒實際作用，建議應取消有關規定。 港交所現時要求公司分拆業務上市時，須提供股份「保證配額」予母公司股東，但被指追不上時代發展。 港交所發言人回應指，不會評論個別市場意見，該所一直聆聽市場意見，並不時因應市場變化審視上市規則，有需要時會作檢討。 現時上市規則第15項應用指引，就公司分拆，上市委員會要求母公司向其股東提供保證，使他們能獲得新公司股份的權利，方式包括讓他們優先申購股份。 分配數量由公司決定 公共專業聯盟財經政策發言人甄文星表示，「保證配額」規定已是多年前制定，「當時原意是為了防止上市公司將好嘢分拆，原股東無嘢揸手，但分拆後上市公司仍持有75%股權，有何損失？」。而且「保證配額」的數量由公司決定，實際分配數量一般是「少得可憐」，故規則沒有實際作用。 過去A+H股分拆時提供「保證配額」情況 再者，愈來愈多的A+H股公司分拆，它們未能向股東提供「保證配額」，為免造成「不對等」，他認為應取消有關規定。「舉個例，中國平安(02318-HK)分拆平安好醫生(01833-HK)上市，平安H股股東就沒有保證配額，但騰訊(00700-HK)分拆閱文(00772-HK)時，騰訊股東就有保證配額，並不對等！」 中國平安分拆平安好醫生上市，基於中國法律限制，未能向A股股東提供「保證配額」，僅能向H股股東提供，惟有關安排需獲股東會批准。最後議案因未能獲A股股東通過，故中國平安最終沒有向任何股東就平安好醫生上市提供「保證配額」。 據了解，中國平安有關方面也認為有關規則過時，因為在「同股同權」原則下，既然A股股東沒有「保證配額」，也不應向H股股東提供「保證配額」，但礙於有關規定，需要召開股東會讓A、H股股東就是否向H股股東提供「保證配額」投票，但很明顯A股股東不會贊成H股股東有「保證配額」，認為要召開有關股東會是「浪費時間、勞民傷財」。再者，中國平安未來還有多個業務分拆，認為有關規定有檢討空間。 新股通可惠及內地股東 有熟悉新股市場人士亦指，如果A+H股公司分拆時沒有「保證配額」，為公平起見，其他在港上市公司分拆都應一視同仁，取消有關規定。他續指，現時因沒有「新股通」，A股股東不能參與本港新股；相反，如有「新股通」，A、H股股東就齊齊有「保證配額」，故認為港交所應向內地推銷「新股通」不是全益香港，也可惠及內地。 來源：東方日報