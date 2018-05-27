十年市值長跑冠軍榜發布

第十二屆中國上市公司市值管理高峰論壇5月26日在京召開。中國上市公司市值管理研究中心發布了「十年市值長跑冠軍榜」。

上榜公司僅9家，大華股份位居首位，十年市值增長23.22倍。其他8家公司分別是：科大訊飛，市值增長19.52倍；片仔癀，市值增長16.51倍；東方雨虹，市值增長6.38倍；長春高新，市值增長16.15倍；亨通光電，市值增長11.93倍；華東醫藥，市值增長11.22倍；古井貢酒，市值增長10.23倍；恒瑞醫藥，市值增長10.22倍。

中國上市公司市值管理研究中心執行主任劉國芳在會上表示，自2009年4月30日至2018年4月30日，在上市時間滿10年的1571家上市公司中，市值10年增長10倍以上的上市公司僅109家，這其中除去被借殼、被立案、大起落和漲勢不持續(10年裏市值上漲年份少於下跌年份)的樣本後，真正稱得上市值持續增長的長跑冠軍僅僅只有這次入榜的9家公司。

他介紹，「十年市值長跑冠軍榜」的9家公司具有起點市值和股本小，起點市盈率高，屬於大需求行業等共同特點。同時，這9家公司的盈利規模和盈利效益，以及平均市盈率都遠遠好於A股市場平均水平。他表示，市值持續成長需要公司基本面的驅動，即凈利潤需要平穩往上增長，同時，市盈率也發展著重要的作用。

中國上市公司市值管理研究中心主任施光耀說，A股公司究竟怎樣才能實現市值的持續增長，不僅僅是上市公司在思考的重大戰略問題，也是資本市場關註的重大現實問題。

與會專家認為，上市公司市值長期持續成長，最終要靠利潤的增長，也就是內在價值創造能力的不斷提升。這樣的公司需要具備幾點要素，包括：具備專註的精神, 在主營業務領域生根，努力做到單點極致；具有創新能力，產品和服務具有差異化，要被消費者認可；具有行業主流一線客戶群體，能夠跟隨主流客戶把握行業變化趨勢；當產業發展觸及天花板時，能夠實現產品和服務的品類延伸，或拓展新的領域；具備高效和穩定的運營團隊；激勵機制到位，同時具有能夠塑造精神的企業文化。

此外，市值真正穩定成長的公司，應該是在充分競爭的、面對消費的行業，壟斷性的行業都是有成長邊界的。真正容易產生市值長跑冠軍的行業是進入的壁壘比較高，退出卻比較容易的行業，大多會是非周期行業，是代表新經濟、新模式的新興產業。

來源：中國證券報·中證網 作者：倪銘婭

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